לפיד סיפר בכנסת: "קיבלתי איום ברצח על נתניהו ולוין, החשוד נעצר"

חקירת משטרה סמויה הובילה למעצרו של תלמיד ישיבה בחשד לאיומים ברצח על בכירי הממשלה, כך סיפר היום (רביעי) ראש האופוזיציה יאיר לפיד במהלך דיון במליאת הכנסת.

לפיד תיאר בפני חברי המשכן את השתלשלות האירועים שהתרחשה לפני כחודש ימים. "מישהו כתב לי 'הגיע הזמן לחסל את שר המשפטים ואת ראש הממשלה'", סיפר יושב ראש יש עתיד.

לפי עדותו, הוא לא השתהה ופנה ליחידה לאבטחת אישים ולמשטרת ישראל בתוך 30 שניות בלבד מרגע קבלת המסר המאיים. הפעולה המהירה של ראש האופוזיציה הובילה לכך שהחשוד אותר ונעצר על ידי גורמי האכיפה בתוך ימים ספורים.

בנובמבר האחרון, משה דובמן, מתכנת ואיש הייטק, בעל עבר של איומים על גורמי מערכת המשפט, נעצר בחשד שאיים להרוג את ראש הממשלה בנימין נתניהו ולפגוע בעורכת דין מהסנגוריה הציבורית שייצגה אותו בעבר.

כחודש לפני, תושב ירושלים בשנות ה-20 לחייו נעצר בחשד שאיים לרצוח את ראש הממשלה בנימין נתניהו. באותו יום, נעצר חשוד נוסף שאיים גם הוא לרצוח את נתניהו ואת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

אחד החשודים פרסם פוסט ברשת החברתית "אינסטגרם" לפיו הוא מאיים לפגוע בראש הממשלה וכתב: "בא לי לטבוח בו, לטבוח בו עם אקדח". בהחלטת בית המשפט על מעצרו נכתב כי החשוד טען שהוא אמור להתאשפז בקרוב בקהילת "מלכישוע" בשל היותו מכור לשימוש בחשיש.

ביולי האחרון, לפני כחצי שנה, הוגש כתב אישום נגד תושבת תל אביב, בגין ניסיון לקשירת קשר לביצוע מעשה טרור - רצח בנסיבות מחמירות של ראש הממשלה בנימין נתניהו. על פי המסמך, שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב, הנאשמת אשר עוסקת בפעילויות מחאה פוליטית נגד הממשלה, אובחנה לאחרונה כסובלת ממחלה קשה וייתכן שימיה ספורים. עוד עלה כי גמלה בליבה החלטה לרצוח את נתניהו, ובכך "להקריב" את חייה למען המאבק בממשלה ועל ידי כך "להציל" את מדינת ישראל.