"מי שיאתגר אותי יחטוף": האיום של מפקד תחנת המשטרה לתושבים

המדינה עדיין סוערת בעקבות העלייה המשמעותית במקרי הרצח בחברה הערבית. אחרי שהמפכ"ל אמר ביום חמישי האחרון כי "אנחנו במצב חירום", מפקד תחנת ערוער, סנ"צ ברוך הוניג, אמר היום (ראשון) בישיבה של מועצת ערערה בנגב דברים מאיימים לעבר תושבי הפזורה הבדואית, ואף האשים את האזרחים בסיוע לעבריינים.

סנ"צ הוניג אמר בתחילת דבריו: "מתוך שלושה אירועי רצח אחרונים פוענחו שניים, לא בגלל התושבים - אלא למרות התושבים. בכל אירוע רצח מעלמים ראיות, לפעמים אילו המשפחות של הנרצחים, אבל תמיד יבואו בתלונות".

על סוגיית הנשק הלא חוקי בפזורה הבדואית אמר: "יש כאלה שאומרים שהם מחזיקים נשק מתוך פחד ורצון להגן על עצמם. אבל מי שמחזיק מאגר נשק, עושה את זה כי הוא עבריין ורוצה לעשות טרור ביישוב. זה הילדים שלכם והמשפחות דרכם וחתנים שלכם, צריכות להישאל פה שאלות קשות".

לאחר מכן התייחס מפקד תחנת ערוער לאיומים על השוטרים, ואף שיגר מסר מאיים לעברייני הנשק: "מי שירים נשק בכפר יחטוף כדור, אנחנו ננטרל אותו. מי שמסתובב נשק בתל אביב ויורה חוטף כדור - וגם פה זה יקרה. היו איומים עליי, אבל זה לא ירתיע אותי. מי שיאתגר אותי יחטוף. לא משנה לי מה השם שלו ומי זה אבא שלו. כל המשפחות לא עוזרות, הם מחביאים, הורסים, מדברים, אוספים תרמילים, איך אתם רוצים שהמשטרה תעבוד?".

בסוף דבריו קרא סנ"צ הוניג לשיתוף פעולה עם הרשויות והתושבים: "שיתוף הפעולה הוא מתכון להצלחה. השוטרים הם לא האיובים שלכם. אל תשחקו במשחק כפול, אנחנו בשעת חירום".