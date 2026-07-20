"הצמיד לי סכין": פרטים חדשים על השעות שקדמו לרצח בניהו רזי - והקטינים החשודים | פרסום ראשון

בית המשפט האריך את מעצרם של שלושה קטינים בפרשה, כאשר במשטרה מצביעים על שלושתם כחשודים המרכזיים בביצוע הרצח • במקביל, הוארך גם מעצר החברה של האקסית, שחשודה ביוזמת הפנייה לחשודים ברצח

שלומי הלר
שלומי הלר ■ כתב ירושלים ושטחים ■ instagram.com
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בניהו רזי ז"ל
בניהו רזי ז"ללפי סעיף 27 א'

פרסום ראשון: בית משפט השלום בירושלים האריך אתמול (ראשון) את מעצרם של שלושה קטינים, החשודים המרכזיים במעורבות ברצח בניהו רזי בשמונה ימים נוספים. גם מעצרה של שילת חוטה הוארך עד ליום חמישי.

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במשטרה טוענים כי חוטה, חברתה של אגם צרפי, הייתה עדה לרצח כשעלתה יחד עם החשודים המרכזיים, שלושת הקטינים, לדירה בה שהו רזי וחברו כשהם מצוידים בכלי תקיפה.

העימות בין בניהו רזי לאגם צרפי החשודה ברצח
העימות בין בניהו רזי לאגם צרפי החשודה ברצח

חוטה גם חשודה כי היא זאת שיזמה את הפנייה לחשודים ברצח והייתה שותפה בהתארגנות והצטיידות בכלי תקיפה ששימשו לרצח. בידי המשטרה תיעוד של חוטה עולה לדירה בזמן הרצח, קצת לפני השעה 19:00 בערב ומסתלקת מהמקום בהמשך.

בלעדי: ההקלטות המפלילות של אגם צרפי - החשודה ברצח בן זוגה לשעבר בניהו רזי בירושלים
בלעדי: ההקלטות המפלילות של אגם צרפי - החשודה ברצח בן זוגה לשעבר בניהו רזי בירושלים

בחקירתה מאשרת חוטה כי עלתה לדירה אולם טוענת כי הגיעה לקחת את החפצים שלה משם ולא ידעה שהולך להתבצע אירוע אלים.

"הוא הצמיד לי סכין", האשימה חוטה את בן זוגה מ', חברו של רזי שנכח בדירה ונפצע באורח קל, לטענתה הוא הצמיד לה סיגריה וגרם לה לכוויות בגוף.

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