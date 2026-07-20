פרסום ראשון: בית משפט השלום בירושלים האריך אתמול (ראשון) את מעצרם של שלושה קטינים, החשודים המרכזיים במעורבות ברצח בניהו רזי בשמונה ימים נוספים. גם מעצרה של שילת חוטה הוארך עד ליום חמישי.

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במשטרה טוענים כי חוטה, חברתה של אגם צרפי, הייתה עדה לרצח כשעלתה יחד עם החשודים המרכזיים, שלושת הקטינים, לדירה בה שהו רזי וחברו כשהם מצוידים בכלי תקיפה.

חוטה גם חשודה כי היא זאת שיזמה את הפנייה לחשודים ברצח והייתה שותפה בהתארגנות והצטיידות בכלי תקיפה ששימשו לרצח. בידי המשטרה תיעוד של חוטה עולה לדירה בזמן הרצח, קצת לפני השעה 19:00 בערב ומסתלקת מהמקום בהמשך.

בחקירתה מאשרת חוטה כי עלתה לדירה אולם טוענת כי הגיעה לקחת את החפצים שלה משם ולא ידעה שהולך להתבצע אירוע אלים.

"הוא הצמיד לי סכין", האשימה חוטה את בן זוגה מ', חברו של רזי שנכח בדירה ונפצע באורח קל, לטענתה הוא הצמיד לה סיגריה וגרם לה לכוויות בגוף.