השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר טען היום (שבת) בשיחה עם תושבי היישוב בו אירעו הצתות הרכבים בנגב, כי ארגוני פשיעה הציעו לו "להוריד את האכיפה ובתמורה נפחית את היריות".

כאמור, השר התייחס להצתות הרכבים ביישוב גבעות בר ואמר שהמדיניות שלו "ברורה, אפס סובלנות". בן גביר טען כי המשטרה "עובדת יפה מאוד בשבת", וציין שהשב"כ נכנס לתמונה. "אני רוצה להמשיך ואני לא מתכוון לוותר, לא מוכן שהילדים שלכם יהיו כמו בעזה", הוסיף.

"המשטרה לא תמצמץ ולא תרתע מול הפורעים והעבריינים שלחוצים מהפעילות של המשטרה בנגב", אמר בן גביר בהודעה שהופצה בצאת שבת. השר אמר כי יימשכו הריסות הבתים הלא חוקיים, דוחות התנועה, אכיפת "הרעש הבלתי סביר" ממסגדים ו"הפשיטת על הפזורה". "עבריינים, גם לא משבט תראבין, לא יטילו אימה. לא בפרוטקשן ולא באלימות", נכתב.

בתוך כך, מוקדם יותר היום פרסמנו לראשונה כי המשטרה עצרה שלושה חשודים באירועי ההצתות. החשודים כאמור, תושבי הכפר תראבין, יצאו ליישוב כפעולת נקמה על פעילות המשטרה באזור. על פי החשד, הם הגיעו למקום כשהם רעולי פנים והחלו בהצתת עשרות כלי רכב במקום תוך שהם משחיתים רכבים נוספים. על פי המשטרה, יש ככל הנראה חשוד נוסף המעורב באירוע.