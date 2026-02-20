פרקליטות המדינה הגישה היום (שישי) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד וורקט סמלין, תושב בית שמש כבן 31, בגין עבירות מין שנעשו בתחנת אוטובוס בעיר לפני כשבוע.

על פי כתב האישום, סמלין הבחין במתלוננת, נערה כבת 18, נעמד מולה, הרים את חצאיתה וביצע בה מעשה מיני. הנערה ניסתה להדוף אותו, צעקה ובעטה בו כדי למנוע את זממו. במהלך האירוע סמלין צעק עליה "שקט", סטר לה והשליך את משקפיה על הרצפה, אך המשיך בביצוע המעשים.

בשלב מסוים, נהג רכב שהבחין במתרחש צפר והגיע למקום, משך את סמלין והציל את הנערה, שסולקה מהרכב לבטחה. סמלין נמלט מהמקום, אך נעצר לאחר מכן.

כתב האישום מייחס לו את ביצוע העבירות של ניסיון אינוס וניסיון מעשה מגונה בכוח. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרו עד לסיום ההליכים המשפטיים.