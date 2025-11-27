במבצע בדרום ת"א: 100 דירות שאחסנו עשרות שב"חים - נאטמו

המשטרה פעלה במהלך סוף השבוע האחרון במתחם דירות ברחוב הרצל בתל אביב ותפסה עשרות שוהים בלתי חוקיים שלנו במקום, כך הודיעה הבוקר (חמישי) המשטרה.

דוברות המשטרה

בעקבות מעצרם של השב"חים, הוצא צו סגירה למקום ולבסוף בוצעה אטימה של כ-100 דירות בהן אוכלסו ולנו שוהים בלתי חוקים.

במהלך החודשים האחרונים, ביצעו שוטרי מחוז תל אביב פעילות נרחבת נגד הלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקים.

תופעת השב"חים שמסתננים לישראל ממשיכה להתרחב. כתבתנו הפלילית לי עייש פרסמה במהדורה המרכזית של i24NEWS כי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מקדם הקמת כלא ייעודי לשב"חים בלבד. מתחילת השנה כוחות הביטחון עצרו יותר מ-14 אלף מסתננים שניסו להיכנס לשטחי הארץ ללא אישור, כאשר נגד כמחצית מהם הוגש כתב אישום.

קצין במילואים ששירת כמפקד ביחד אגוז ובצנחנים נעצר כשהסיע שב"חים. במהלך חקירתו טען הקצין כי השניים הם פועלים שעבדו אצלו בשנתיים האחרונות. "האישורים שלהם פגו תוקף לפני שלושה חודשים, זו טעות אנוש שלא חידשתי. לא ניסיתי להבריח אותם בשביל כסף. להיפך, אני זה שמשלם להם", טען. השב"חים שוחררו דקות לאחר מעצרם, ובית המשפט הורה לשחרר גם את קצין המילואים - אך המשטרה ערערה על ההחלטה.