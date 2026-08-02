התנחל שוב ושוב בסלון של משפחה, הטריד את הבת – ונעצר | תיעוד

סוף לטרור האימים שהטיל תושב אבו גוש על שכניו: שוטרי תחנת הראל של מחוז ירושלים עצרו גבר בן 35 שהפך לפולש אובססיבי והתנחל בסלון משפחה פעם אחר פעם עד שנעצר. החשוד ביצע מעשים מגונים, ואף הודיע לאחת מבנות המשפחה שהוא רוצה להתחתן איתה, הכה והטריד אותה. בתום חקירה מורכבת ורגישה, כתב אישום הוגש נגדו היום (ראשון) בגין הטרדה מינית, הסגת גבול, פגיעה בפרטיות, תקיפה ואיומים והיזק לרכוש כלפי שכניו ומכריו. לבקשת המשטרה, מעצרו הוארך עד תום ההליכים.

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מהאישום עולה כי בחודש מרץ, התגנב לבית שכנתו ללא רשות לאחר שהבחין שחזרה לביתה, החל לצעוק ולדרוש קפה תוך שהוא מבצע מעשה מגונה ונוגע באיבר מינו לעינייה, בעוד המתלוננת נמלטה מחוץ לבית והזעיקה שוטרים החל הנאשם לשבור כלים במטבח הבית וברגע שיצאה חזרה במהירות המתלוננת וסגרה את הדלת, אך מסכת האלימות מצידו לא פסקה והוא קפץ לדירה בחזרה דרך החלון והתערטל בפניה.

עוד איים החשוד על שכנתו כי אם לא תסכים להתחתן איתו - ישרוף את הבית ויקח אותה בכוח. במקרה אחר דרש משכן אחר שלו 1,500 שקלים עבור פינוי פסולת מתחת לביתו, וכשהכסף נמסר לאימו של הנאשם הוא כעס והבהיר כי אין לו קשר אליהם ואיים להרוג את השכן ואת אימו, שפונתה בהמשך לבית חולים בשל כאבים שחשב לאחר שהגיע לביתה ואיים לפגוע בה

כמה ימים חלפו והנאשם חזר שוב לביתה של שכנתו ונכנס שוב ללא אישור שם פגש במתלוננת ואמר לה "בואי תלבשי משהו קצר, אני רוצה לשכב איתך ולהתחתן איתך", והכה אותה בישבנה באמצעות ידיו.

לאחר שתקף אותה התיישב בסלון הבית, דרש מהמתלוננת ואימה המבוגרת לשבת ולאכול איתו פיצה, והמשיך להטריד מינית את הבת ששוב נאלצה להזעיק שוטרים שעצרו את הנאשם. יממה לאחר מכן, נכנס שוב לבית שכנתו ללא רשות והתיישב בסלון הבית למעלה משעה וחצי, בהמשך הכה אותה שוב והבהיר לה כי הוא מעוניין להתחתן איתה.

בני המשפחה חששו להתלונן על הגבר בגלל העבר הפלילי שלו. התושבים אזרו אומץ והחליטו לשים לזה סוף, למרות הפחד והאלימות שהפגין כלפי כל מי שנקרה בדרכו והגישו תלונה במשטרה נגדו.

בתיעוד מצלמות הגוף של השוטרים ניתן לראות את הגבר כשהוא מתנגד למעצר ומפעיל אלימות נגד השוטרים.

מכתב האישום עולה כי מסכת האלימות וההטרדות המיניות מצד הנאשם כלפי שכנתו ומכריו היתה ברקע פחד תמידי ממעשיו שהיו בלתי צפויים ועברו הפלילי שחששו אפילו להתלונן נגדו במשטרה "אופי העבירות המיוחסות לו מעידות על דפוס עברייני חסר עכבות ואימפולסיבי".