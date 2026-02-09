התכתבות המפקדים של נאשמים מפרשת ההברחות: "יש לגזור עליהם העונש המקסימלי" | אבישי גרינצייג

פרשת הברחת הסחורות לעזה כשבין המעורבים, גם אחיו של ראש שב"כ, דוד זיני, בחשד שהבריח לרצועה סיגריות בשווי מאות אלפי שקלים. פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג חושף הערב (שני) את ההתכתבויות בין המפקדים של שניים מהנאשמים, שמלמדות על דעתם בנוגע לחומרת המעשים.

מפקד הגדוד של שניים מהנאשמים בפרשה, מאיר לוי ויורי יעקובוב, שני חיילים מגדוד יעל, כותב: "הם נתפסו בשעת מעשה במגע עם האויב. אני מודיע לכם כי לא אשקוט עד שימצו את הדין עם שני הפושעים האלה, שסיכנו לא רק את חייהם שלהם וחיי אחרים שנכנסו לרצועה להחזיר אותם, אלא תרמו להתעצמות חמאס וביסוס שלטונו ברצועה על ידי סחר בסיגריות יקרות ערך"

עוד הוסיף המג"ד: "אני אתעקש שייגזרו עליהם עונש מקסימלי והרשעה של סיוע לאיב בעת מלחמה. בושה וחרפה!"

כזכור, ביום רביעי הוגשו כתבי אישום נגד 12 מהמעורבים בפרשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בגין עבירות של סיוע לאויב במלחמה, איסור פעולה ברכוש למטרות טרור, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות עבירות שוחד ועבירות כלכליות.

מכתבי האישום שהוגשו על ידי פרקליטות מחוז דרום, עולה כי הסחורות שהוברחו כללו קרטונים של סיגריות, מכשירי אייפון, מצברים, כבלי תקשורת, חלקי חילוף לרכב ועוד, בשווי 3.9 מיליון שקלים. בתקופת האירועים, החל מקיץ 2025, אזור רצועת עזה היה נתון עדיין במלחמה, הוכרז כשטח צבאי סגור, והכניסה אליו הותרה על ידי גורמי הביטחון לצרכים מבצעיים בלבד. במעברי סחורות מוסדרים, האישור נבחן כחלק מהליך בידוק סדור, הן באשר לעצם הכניסה והן באשר לטיב וכמות הסחורה המוכנסת לרצועה.

כתבי האישום הוגשו נגד 12 מעורבים, ובהם: אלירן אלגרבלי (38) מקריית גת, אחיו אבי אלגרבלי (41) מקריית אתא, עמאד אלדין אבו מוך (55) מבאקה אל גרביה, עופר סנקאר (41), יוסף יוחננוב (39), יורי יעקובוב (42), מנחם אבוטבול (39) ונדב חלפון (30) מקריית גת, מאיר לוי (26) מביתר עילית, אושרי דהן (39) מתלמי אליהן, ירון (בני) פרץ (52) מנועם, עטר אבן (37) משקד וחברת אנונה שבבעלותם של אבי וירון.

הנאשמים, חלקם אנשי מילואים, פעלו יחד עם אחרים להבריח סחורות אסורות לרצועה באופן שיטתי ומתוחכם, תוך ניצול נקודות התורפה במרחב המעברים והפעילות הצבאית באזור, ותוך הצגת מצגים כוזבים של כניסה לרצועה במסגרת פעילות ביטחונית לגיטימית.

על פי כתבי האישום, בשלבים הראשונים תואמה סוג הסחורה ועלותה. לאחר השגת הסחורה הנדרשת פעלו אלירן אבי, ירון מנחם, עופר ועמאד (שלא פעם שימשו גם כספקי הסחורות) את הוצאת ההברחה לפועל, תוך תיאום הביצוע מול המבצעים, שכללו בין היתר את עופר, שהכיר את רוב הנאשמים.

לאחר מסירת הסחורה לנקודת מפגש היא הועברה לצורך אריזה מחדש והסוואה, העמסתה והובלה במסלול שנקבע מראש. פעולות אלה נעשו תוך שימוש באמצעי הסוואה, לרבות לבוש צבאי ומצג של פעילות הקשורה לצה"ל. לאחר חציית הגבול, הונחה הסחורה בנקודת מסירה מוסכמת בתוך הרצועה, בהתאם לתיאום עם הגורם העזתי, והמבצעים שבו לשטח ישראל. בחלק מהמקרים הוכנסו הסחורות לתוך הרצועה תמורת תשלום לנאשמים ששירותו באותה עת בשירות מילואים פעיל, והם נאשמים בקבלת שוחד.

מדובר בעשרות קרטוני סיגריות - בשווי של קרוב לארבעה מיליון שקלים ומאות מכשירי טלפון שונים - בהם מאות מכשירי אייפון 17 פרו.