חומרי ההרדמה במחיות "פרינוק": מתחזק החשד כי מדובר בחבלה מכוונת | לי עייש

פרשת חומרי ההרדמה במחיות "פרינוק": במשטרה מתחזק החשד כי מדובר בחבלה מכוונת. על פי כיוון החקירה המרכזי, אדם פתח את הצנצנות, החדיר לתוכן חומר הרדמה וסגר אותן מחדש. עם זאת, נכון לעכשיו לחוקרים אין קצה חוט לגבי זהות החשוד, וכל כיווני החקירה נבדקים.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ של i24NEWS <<<

השבוע מסרו עדות שני מנהלי הסניפים וקב"ט רשת "זול ובגדול" בירושלים, שבהם התגלו המוצרים המזוהמים. השלושה הכחישו כל קשר למקרה, ועדותם - שהייתה בעיקר טכנית ועסקה בזהות העובדים, בחלוקת התפקידים ובהתנהלות בסניפים - לא הניבה בשלב זה פריצת דרך.

בשל שרשרת האספקה הארוכה והיקף החומר הנבדק, במשטרה מעריכים כי מדובר בחקירה מורכבת שצפויה להימשך זמן רב. החוקרים מתכוונים לגבות עדויות מעשרות עובדים, מחסנאים וגורמי הפצה, וכן מנהג ההובלה שהעביר את המוצרים לשני הסניפים ונמצא כעת במוקד הבדיקה.

כעת, החקירה מתמקדת בחמש צנצנות בלבד משני הסניפים בירושלים: שלוש שנמסרו על ידי המשפחות שנפגעו, ושתיים נוספות שנדגמו מהמדפים. במקביל, נבדקו מאות צנצנות נוספות מפס הייצור ומחנויות אחרות, ולא אותרו בהן חומרי הרדמה. גם מקרים דומים שדווחו מחולון, מראשון לציון ומטבריה נבדקו, ובשלב זה נשלל קשר בינם לבין הפרשה.

למרות עתירה שהגישה הרשת נגד סגירת הסניפים, במשרד הבריאות מתעקשים להשאירם סגורים לחלוטין. הסיבה לכך היא החשש שמי שביצע את המעשה לא הסתפק במחיות הפרי, ועלול היה לפגוע גם במוצרים נוספים שנמכרו במקום.

בתוך כך, עולה קושי משמעותי סביב צילומי האבטחה: מערכת המצלמות של הרשת שומרת תיעוד למשך שבועיים בלבד. מאחר שהתלונה הראשונה בפרשה התקבלה כבר ב-5 במאי, קיים חשש כבד שחלק מהתיעוד הרלוונטי לאירוע נמחק ואינו קיים עוד.