מגיע באור יום - ומאיים על העובדים בסכין: נתפס השודד שהטיל אימה בעיר רמלה

סדרת מקרי שוד תחת איומי סכין בתחנות דלק באזור רמלה - כולן בדפוס קבוע: הגעה רגלית, באור יום, בגדים שחורים. לאחר חקירה מאומצת הצליחה המשטרה לעצור את החשוד, אביאל מונרוב, צעיר בן 21 מרמלה - ולשים סוף למסע השודים שהטיל אימה על עובדי ולקוחות חנויות הנוחות בעיר.

במשך למעלה מחודש הגיע מונרוב שוב ושוב לחנויות נוחות בתחנות דלק. חמוש בסכין, לבוש בשחור, ואיים על עובדים באור יום. באחד התיעודים הוא נכנס לחנות הנוחות, שולף לעבר המוכר סכין ובתוך שניות מתחיל לרוקן את הקופה.

פעם אחר פעם הוא היה מגיע רגלית, עם אותו כובע, אותן נעליים ואותו תיק גב שלתוכו היה מכניס את הכסף ששדד מהקופות. באחד המקרים, לקוחות שעמדו בתוך החנות פשוט נמלטו ברגע ששלף את הסכין.

במשטרת רמלה התחילו לחבר בין המקרים. עוד תלונה, ועוד שוד, ועוד תיעוד ממצלמות האבטחה. והחוקרים כבר זיהו את דפוס הפעולה. אחרי כל שוד הוא גם נהג להחליף בגדים במהירות. בגדים שהחזיק מראש בתוך תיק הגב, בניסיון להקשות על הזיהוי שלו.

בארבעה מקרי שוד שונים הוא גנב אלפי שקלים במזומן ובאחד המקרים גם עשרות חפיסות סיגריות. אבל בפעם האחרונה, החוקרים כבר חיכו לו ועצרו אותו סמוך לתחנת הדלק. בתיק הגב שלו נמצאו הסכין, בגדי השוד והכסף שנשדד דקות קודם לכן.

עכשיו, אחרי תקופה של יותר מחודש שבה הטיל פחד על עובדי תחנות דלק ולקוחות באזור רמלה, מסעות השוד של אביאל מונרוב הסתיימו בכתב אישום חמור - ובקשה להשאיר אותו במעצר עד תום ההליכים.