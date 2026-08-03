יביא לקצה חוט? הראיות שאותרו - ועשויות להיות שייכות לאלדר דיין

פרשת היעלמות אלדר דיין: במסגרת חיפושים שנערכו באזור המרכז אחר הצעיר הנעדר מדימונה, המשטרה איתרה היום (שני) ממצאים חדשים - שתי קסדות, שכעת החוקרים חושדים כי הן שייכות לאלדר דיין, או לאחד מחבריו.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

שתי הקסדות נמצאו במקום האחרון שבו נצפה דיין, באזור נחל הירקון בפתח תקווה, והן תואמות את הקסדות שלבשו אלדר וחבריו לפני היעלמותו. הקסדות הועברו להמשך בדיקה.

אתמול נחשפה הקלטה שבה נשמעת בת הזוג לשעבר של אלדר טוענת: "אני יודעת שהוא נמצא בפתח תקווה... תהפכו את פתח תקווה, תמצאו אותו, שמעתי שהוא נמצא אצל אחד מהחברים שלו". במשטרה כבר זימנו אותה למסור עדות לצד עדים נוספים. נגד אלדר עדיין צו מעצר עומד - אבל במשטרה מעריכים: "גם אם יאותר, לא ייעצר מעבר לזמן קצר".

החקירה כעת מתנהלת בשני מסלולים: בתחנת פתח תקווה משלימים את חקירת הקטטה שקדמה להיעלמות. החקירה העלתה כי הקטטה התרחשה בשטח פתוח באזור הוד השרון, כאשר אלדר היה החוט המקשר בין שני החברים לקבוצת הצעירים הנוספת. לפי הממצאים, חלקו של דיין היה דווקא מינורי. בזמן ניסיון הדריסה דיין לא היה זה שנהג ברכב.

במקביל, התחזק גם כיוון החקירה שלפיו חבריו של אלדר איימו לרצוח אותו לפני שנעלם - טענה שעולה גם מעדות של אחד המעורבים בקטטה. במסלול החקירה השני מתנהל תיק הנעדר בתחנת דימונה, בינתיים ללא קצה חוט.