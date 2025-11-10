המשטרה בפנייה חריגה לציבור הבדואי - אחרי תיעוד הירי בנגב

המשטרה יצאה היום (שלישי) בהודעה חריגה עבור החברה הבדואית בנגב וזאת לאחר פרסום תיעוד של קטטה המונית וירי על ידי רופא בערערה שבנגב, תיעוד שנחשף לראשונה על ידי כתבנו בדרום ארנולד נטייב במהדורה המרכזית ב-i24NEWS.

צפו בתיעוד:

בסוף השבוע האחרון, במסגרת קטטה המונית בין בני משפחה בפזורה הבדואית על רקע סכסוך מתמשך, נרצח צעיר בשנות ה-20 לחייו, שניים נוספים מבני המשפחה, בתוכם קטין, נפצעו ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

לפי הודעת המשטרה, בימים האחרונים חלה פעילות עצימה נגד הסכסוך בין בני המשפחה, במסגרתה פשטו עשרות שוטרי המחוז הדרומי ולוחמי משמר לאומי דרום ומג"ב על עשרות יעדים. השוטרים פעלו תחת אש ועצרו מעורבים בסכסוך. במהלך הפשיטה נתפסו ארבעה כלי נשק צבאיים גנובים מסוג M16, אקדח ותחמושת רבה.

בנוסף מפקד מחוז הדרום, ניצב חיים בובליל, חתם על צו סגירה לשני עסקים של בני המשפחה שהיו מעורבים בסכסוך והנחה את ימ"ר נגב למצות את החקירה ולהביא למעצר החשודים בסכסוך תוך הפעלת לחץ כלכלי על המעורבים שפוגעים בתושבים הנורמטיביים.

במשטרה פנו לחברה הבדואית בנגב על מנת לאתר את החשוד המרכזי רביעה אבו עראר טאלקת, בוגר לימודי רפואה, שנמצא מאז האירוע בבריחה יחד עם חשודים נוספים ברצח.

מהמשטרה נמסר כי "המחוז הדרומי של משטרת ישראל ימשיך במאבק הנחוש בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית, כחלק מהמאבק הלאומי לבלימת מעגלי האלימות ונקמות הדם בסכסוכי משפחות - למען חיזוק ביטחון הציבור ושלטון החוק".