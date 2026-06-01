שיא חדש בתעוזה של גנבי הרכב הפלסטינים: היום (שני) מתפרסם כי נעצר עבריין פלסטיני בן 32 מהכפר בידו שריצה עונש מאסר בישראל ועמד מאחורי שורה ארוכה של גניבות רכבים בארץ. באחד המקרים אף שלח שוהה בלתי חוקי (שב"ח) פלסטיני לגנוב ניידת משטרה באזור ירושלים.

מהפרטים עולה כי ראש החולייה הפלסטינית התחזה לדמות בשם "אבו עלי" ונהג לגייס שב"חים פלסטינים קטינים לביצוע הפריצות לרכבים וגניבתם. בחלק מהמקרים הוא סירב לשלם לאנשים שגנבו עבורו את הרכבים.

בתום מצוד וחקירה סמויה הצליחו שוטרי ימ"ר ירושלים ללכוד את "אבו עלי" ולקשור אותו לשורה של אירועי גניבות רכבים. כאמור, ראש חוליית הגניבות לא הסתפק בגניבת רכבים אזרחיים. כך, למשל, הוא שידל קטין פלסטיני לגנוב ניידת משטרה שחנתה ליד ביתו של שוטר במבשרת ציון. כשהגיע למקום ניפץ הקטין את חלון הניידת אבל קיבל פיק ברכיים והחליט לסגת לאחור. לאחר לחץ מצידו של ראש החולייה גנב הקטין את מכשיר הקשר המשטרתי שהיה בתא מטען של הניידת ונמלט ליהודה ושומרון.

במספר הזדמנויות נוספות קשר "אבו עלי" קשר עם גורמים אחרים שגנבו עבורו רכבים של תושבי ירושלים ובמקרה אחר פרץ בעצמו לדירה פרטית בשכונת הולילנד בירושלים וגנב ממנה רכוש בשווי רב.

במשטרה תיארו את חומרת מעשיו של העבריין המוכר: "הוא הותיר אחריו שובל של הרס, מתלוננים רבים ונזקי רכוש". "הוא הצליח לברוח מהשוטרים באירוע הפריצה לדירה בירושלים, ובמהלך שנה וחצי היה במנוסה והיתל ברשויות האכיפה ובכוחות הביטחון כאשר המשיך כל העת לשלוח אחרים לבצע עבירות", סיפרו.