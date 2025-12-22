מעצרו בתנאים מגבילים של יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד הוארך היום (שני) ב-90 ימים נוספים, לאחר שבית משפט השלום בראשון לציון קיבל את בקשת המשטרה. בין היתר נאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשת השחיתות, הרחקה מגופי ההסתדרות ואיסור עיסוק בתחום.

כזכור, בר דוד נעצר בתחילת חודש נובמבר בפשיטת ענק של המשטרה על משרדי הארגון בחשד לשחיתות. לצידו נעצרו בנוסף עשרות בכירים ועובדים. בנוסף למעצר של רעייתו, חמותו של בר דוד נחקרה באזהרה. עילת המעצר המרכזית נגדו היא חשש לשיבוש חקירה וחשש מיכולת להשפיע על עדים ואנשים הכפופים לו מעצם מעמדו.

כמו כן, החשוד המרכזי בפרשה, סוכן הביטוח עזרא גבאי, קיבל מדי חודש מחברות הביטוח עמלות בסך כ-4.4 מיליון שקלים, כך פרסם לפני כחודש פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ. במשטרה מנסים להעריך איזה חלק מהסכום הוא מפירות השחיתות ואיזה מלקוחות לגיטימיים.

בנוסף, בר דוד ורעייתו הילה, הנתונים במעצר בית בנפרד, הגישו לפני כחודש בקשה דחופה לבית משפט השלום בראשון לציון לשנות את תנאי השחרור שלהם, לאפשר להם לשוב ולהתגורר יחד ולהוציא צו איסור פרסום על הדיון ועל פרטי החקירה. בבקשה נטען כי אף שבית המשפט הפנה בדיון קודם את תשומת לב היחידה החוקרת לכך שיש להסיר את המניעה למפגש בין השניים, בפועל הדבר לא נעשה.