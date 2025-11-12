תופעה מדאיגה: עלייה בעבריינות נוער בעיר הצפונית

מחירים נוספים למפונים מהצפון: גורם בכיר משטרה מסר ל-i24NEWS כי נרשמה עלייה משמעותית בפשיעה בקרב בני נוער בקריית שמונה, כך פרסם היום (רביעי) לראשונה כתבנו בצפון אוריה קשת. ההתגברות הניכרת כוללת עבירות בדרגות חומרה שונות, גם כאלו חמורות. במשטרה מייחסים זאת לחזרת התושבים לעיר בהיעדר מסגרות בזמן החופש הגדול.

העבירות כוללות כאמור עבירות של אלכוהול וסמים, ואף שוד ופשיעה חמורה. לאחרונה, לפי הגורם, חלה ירידה בכמות פשיעת בני הנוער, אך המגמה עדיין גבוהה מהרגיל.

נזכיר כי אחרי חודשים של פינוי, תושבי קריית שמונה חזרו הביתה, אבל העיר עדיין רדומה. בקיץ האחרון הבריכה העירונית הייתה סגורה - לא בגלל איום ביטחוני, אלא פשוט כי לא היה תקציב לפתוח אותה. בקריית שמונה חיים אלפי ילדים, אך בחודש יולי האחרון לא פעלה בעיר אף קייטנה עירונית, לא הצגות, לא פסטיבלים, לא הופעות, ואף לא בתי קולנוע - שעבורם התושבים נאלצו לנסוע כשעה עד כרמיאל.

גם אחרי מלחמה מדממת וצורך עז בשיקום - כפי שפרסמנו ב-i24NEWS, תקציבי הקיץ לא הגיעו לצפון, ההבטחות לא התממשו, והילדים "השתגעו" בבית. הילדים האלה לא רק יצאו לחופש גדול, הם יצאו ממקלטים, ממלונות פינוי, מחודשים של נדודים.

הם חזרו הביתה כדי להתחיל מחדש. אבל במקום להתחיל - קיבלו חופש שלא עונה על הצורך בהפוגה. בקריית שמונה לא ביקשו הופעות ענק ולא חגיגות מיוחדות, הם ביקשו דבר אחד - שגם לילדים שלהם יהיה חופש, לא רק מהלימודים אלא גם מהתחושה שהם תמיד בסוף התור.