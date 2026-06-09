"בזמן הירי עשיתי ספורט": פרטים חדשים על החשד לניסיון רצח בנגב

המחלקה לחקירת שוטרים (מח"ש) וימ"ר רותם במשטרה עצרו השבוע שלושה חשודים, שוטר מג"ב ושני קרובי משפחתו - קצין בקבע ואל"מ במילואים בניסיון רצח שאירע לפני כחודש. הערב (שלישי) פורסם במהדורה המרכזית של i24NEWS על ידי ראש דסק הפלילים לי עייש, כי האל"מ במילואים, אביו של השוטר במג"ב, שירת בתפקיד בכיר בצה"ל, וכיום הוא עובד במערכת הביטחון.

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בחקירתו הכחיש האל"מ במיל' כל קשר לאירוע, ואף סיפק לחוקרים אליבי, כשטען: "לא הייתי בכלל בזירה. בזמן הירי עסקתי בפעילות ספורטיבית". במשך כחודש התנהלה חקירה סמויה על ידי צוות משותף של ימ”ר רותם במשטרה ומח”ש, שבסיומה נעצרו החשודים.

על פי החשד, השלושה - תושבי הנגב - היו מעורבים לכאורה על פי החשד בניסיון הרצח הנחקר. הרקע לאירוע הוא סכסוך משפחתי שנגרם בעקבות ויכוח על שימוש בדרך שכמעט גרם לתאונת דרכים. שלושת החשודים מכחישים וטוענים שלא היו בזירת הירי.