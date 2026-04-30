קטין כבן 17 ממודיעין עילית נעצר אמש לאחר שעל פי החשד איים באמצעות סכין קצבים על קטין אחר בפיצרייה בעיר. בית המשפט האריך היום (חמישי) עד ליום ראשון את מעצר הבית של הנער, שנעצר במהלך מבצע "חושך שבטו" נגד עברייניות נוער.

בתוך כך, אמש התרחש אירוע במהלכו קטין רוסס בגז פלפל ונזקק לטיפול רפואי. שוטרי תחת מודיעין איתרו שני חשודים, קטינים תושבי העיר בני 15 ו-17, שהובאו לחקירה בתחנה ובסיומה שוחררו בתנאים מגבילים, לרבות מעצר בית. החקירה נמשכת.