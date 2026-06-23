לעיני עוברים ושבים: גבר בן 67 נורה למוות בכביש 70 סמוך לכאבול

תושב טמרה בן 67 נורה למוות הבוקר (שלישי) בכביש 70 סמוך ליישוב כאבול שבגליל המערבי, בעת שהיה בדרכו לעבודה. צוותי משטרה הגיעו לזירת הירי והחלו בסריקות על מנת לאתר חשודים. בסמוך לזירת הירי אותר רכב שרוף, ונבדק האם יש קשר בינו לבין הרצח. על פי המשטרה, הרקע לאירוע פלילי.

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ממד"א נמסר: "בשעה 06:28 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב אשר על גבר שנפצע באירוע אלימות בכביש 70 סמוך לצומת כאבול. חובשים ופראמדיקים של מד"א מדווחים על גבר בן 67 ללא סימני חיים עם פציעות חודרות וקובעים את מותו".

חובש מד"א גמאל אבו רומי, סיפר: "הפצוע שכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".