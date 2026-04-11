נעמה שחר, מתלוננת נוספת נגד החשוד באונס של שי-לי עטרי, נחשפה אמש (שישי) בפוסט מטלטל ברשתות החברתיות. בעדות נוספת, שחר, שבוחרת בשלב זה להתראיין בפנים גלויות אך תחת מגבלות צו איסור הפרסום הקיים על הפרשה, מתארת אירוע קשה מאוקטובר 2022.

"יצאתי לדייט עם חבר של חברים", היא משתפת. "סיימתי אותו כשאני מעורפלת וחלשה במיטה שלו, מנסה להתנגד ולדחוף אותו ממני כשהוא מפעיל כוח. התעוררתי ונרדמתי לסירוגין כשהוא חילל את גופי".

"נשמטה לי הקרקע מתחת לרגליים"

לדבריה, רק לפני כחודש, כשגילתה כי האדם איתו יצאה הוא החשוד בתקיפתה של שי-לי עטרי (תקיפה שבוצעה לכאורה תוך שימוש בסם אונס), הבינה את שאירע לה. "פתאום ה'השתכרות' המפתיעה שלי, אחרי לא הרבה אלכוהול, שבה איבדתי את ההכרה ויום אחריה הקאתי עד הערב - קיבלה פרשנות חדשה. הבנתי שאני כנראה קורבן לסם אונס".

המתלוננת מתארת מאבק מול אדם שלדבריה הוא "מקושר ועשיר עם עורך דין ממולח", שבנה על הפחד שלה כדי שתישאר בשקט. היא אף מתייחסת בכנות להודעות ששלחה לאחר המקרה: "הזהירו אותי שהוא יפיץ הודעות שבהן אני סולחת לו ורוצה להיפגש שוב. אכן יש כאלה, כי לוקח זמן להודות שנאנסת".

הכרעת העליון בפתח

העדות מתפרסמת בתיזמון קריטי, כאשר בית המשפט העליון אמור להכריע בימים הקרובים האם להסיר את צו איסור הפרסום על שמו של החשוד. "צו מצפוני לא ייתן לי לישון עד שאדע שעשיתי הכל כדי שהצו יוסר ושמו ייחשף לציבור, שתדע ותישמר כל אישה בישראל", שחר כותבת.

בפנייה ישירה לציבור ולמערכת המשפט היא מסכמת: "יש לנו חלון זמן קריטי לעשות רעש ציבורי ולדרוש: בטלו את צו איסור הפרסום ההזוי והמסוכן הזה. תצילו את הבחורה הצעירה שאולי ממש עכשיו קובעת איתו דייט ואין לה מושג. אותנו לא היה מי שיציל, תעזרו לנו להציל את הבאות בתור".