התעללו ושברו את ידו של פעוט: אישום נגד הבעלים ושתי סייעות מ"גן חיוכים"

פרקליטות המדינה הגישה שני כתבי אישום: האחד לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד הבעלים של "גן חיוכים" בתל אביב וסייעת שעבדה בגן, והשני לבית משפט השלום בתל אביב נגד סייעת נוספת מגן חיוכים, בגין עבירות רבות של תקיפת פעוטות והתעללות בהם. באחד מאירועי התקיפה גרמה אחת הסייעות לשבר בידו של פעוט.

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על פי כתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב על ידי עורכות הדין קורל שריג-פאפו ומורן דבוש-גרייזס מפרקליטות מחוז תל אביב, הסייעת אורטל לוי, בת 39, תקפה החל מנובמבר 2024, בהזדמנויות רבות, פעוטות בגילאים חצי שנה עד שנה וחצי, שהיו תחת אחריותה וטיפולה, זאת לעיתים בנוכחות בעלת "גן חיוכים" נטלי שחר, בת 42, הנאשמת שתקפה אף היא שתי פעוטות ולא מנעה את מעשי התקיפה האלימים שבוצעו על ידי שתי הסייעות בגן.

כתב האישום מתאר כיצד הסייעת אורטל לוי השליטה אווירה של פחד בגן, נהגה בפעוטות כאילו היו חפצים, תקפה אותם בכך שבין היתר הטיחה פעוטות ברצפה או במזרן, משכה אותם בכח תוך אחיזה בזרועותיהם, צבטה והכתה אותם בידיה ודחפה אותם. במהלך אותה התקופה, סבלו חלק מהפעוטות מחבלות, הפרעות שינה, מהפרעות אכילה, ירידה במשקל ושינויי התנהגות.

באחד המקרים, לאחר שלוי החליפה חיתול לאחד הפעוטות, היא סובבה את ידו באופן שגרם לשבר בידו. בעקבות כך, הפעוט פרץ בבכי והשליך את ראשו לאחור. לאורך כל אותו יום נמנע הפעוט מלהפעיל את ידו, שכב ללא תזוזה לפרקי זמן ממושכים ובכה, מבלי שהוריו קיבלו דיווח על מצבו. כתוצאה ממעשיה של לוי הופנה הפעוט לבית החולים, נזקק לגבס ולאשפוז לצורך השגחה.

כתב האישום מייחס לסייעת אורטל לוי, תקיפת קטין על ידי אחראי הגורמת חבלה של ממש, תקיפה בנסיבות מחמירות והתעללות בקטין. לנטלי שחר, בעלת הגן, מיוחסות עבירות של תקיפה בנסיבות מחמירות והפרת חובה של הורה או אחראי.

כתב אישום נוסף הוגש לבית משפט השלום בתל אביב נגד סייעת נוספת בגן חיוכים, רונית שירה אריאל, בת 63 מבת ים, בגין תקיפת פעוטות בעת שטיפלה בהם. בין היתר, משכה פעוטות מיד אחת, דחפה את ראשם למזרן, ואף האכילה את אחד הפעוטות תוך שימוש בכח.

כתב האישום מייחס לאריאל עבירות תקיפה בנסיבות מחמירות. במקביל להגשת כתבי האישום, הגישה הפרקליטות בקשה להארכת איסור העיסוק של הנאשמות, בכל עיסוק הקשור לטיפול בקטינים, עד לתום ההליכים המשפטיים נגדן.