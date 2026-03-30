אחרי 15 שנה מהאירוע: בית משפט השלום בירושלים גזר השבוע שנתיים מאסר בפועל על אפרים גרינפלד (44), תושב העיר, שהורשע בתקיפה אלימה של בעלי חנות לציוד אלקטרוני ("ספייס גרינטק") בשכונת מאה שערים בשנת 2008.

מהפרטים עולה כי התקיפה בוצעה כחלק ממסע התנכלות ממושך כלפי העסק מטעמים "אידאולוגיים", שכלל הפגנות, הפרעה לפעילות השוטפת, השלכת פסולת וטיטולים בפתח החנות, השחתת ציוד ותקיפה פיזית של עובד במהלכו היכה גריפלד את העובד באגרוף באפו וכתוצאה מכך גרם לו לשברים במחיצת האף ונזקק לאשפוז וניתוחים תחת הרדמה זאת לצד חבלות נוספות בגוף.

גרינפלד הורשע כבר בשנת 2011, בתום ניהול הוכחות, בעבירות של תקיפה בנסיבות מחמירות, סחיטה באיומים והיזק לרכוש. אולם, טרם מתן גזר הדין הוא נמלט מישראל לבריטניה, שם שהה במשך כעשור וחצי עד להסגרתו לישראל בחודש שעבר.

מלבד תקופת המאסר, גזר בית המשפט על גרינפלד תשלום פיצויים לקורבן בסך 60 אלף שקלים.