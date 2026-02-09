המעצר האלים והבלבול: כך נערים שניסו לתפוס פדופילים נעצרו

איך קבוצת נערים בלי שום עבר פלילי, מוצאת את עצמה מאחורי הסורגים אחרי שניסו לתפוס פדופילים שאיתם התכתבו ברשת? הערב (שני) בחלק השני בתחקיר ציידי הפדופילים, עדי מאירי הביאה את הפרטים מהמעצר האלים, בלבול החוקרים - ואיך זה שחשודים לכאורה בפדופיליה אפילו לא נחקרו.

לצפייה בחלק א': הנערים שהחליטו לצוד פדופילים - וסיימו מאחורי הסורגים | תחקיר

אחד הנערים מספר איך הכול התחיל: "אנחנו רואים איזה סרטון בטיקטוק של כמה אנשים שתופסים פדופילים, ואמרנו לעצמנו: 'מה אם אנחנו נעשה את זה גם?'. כאילו לעשות משהו טוב וגם כסף".

חוקרת הנוער רס"מ נועה רחמי ורס"ב רונן שרון מספרים: "מגיע לתחנה בחור ומספר לנו סיפור... שהוא הכיר צעיר שהציע לו להגיע אליו הביתה לקיים יחסי מין".

אחד הנערים מודה שהוא וחבריו הציעו לבחור לשלם להם עבור מעשיו: "אמרנו לו בוא תשלם על הטעות שלך, כאילו יש לך כמה דרכים לשלם, מה שאתה בוחר". אז, פנה הבחור למשטרה. רס"ב רונן שרון מספר כי אז הנחו את החשוד לקבוע מפגש: "ציידנו אותו בכסף, מכשיר הקלטה". לאחר שהתבצעו חילופי כספים בין הבחור לנערים - התבצע מעצר והנערים נכלאו.

הוריו של אחר הנערים סיפרו על התחושות: "אני פתאום מקבל טלפון... 'הבן שלך עצור'. הייתי בשוק... 'הבן שלי עצור? על מה?' הוא אמר לי: 'סחיטה באיומים'". אמו של הנער: "אני ממש התפרקתי... טסנו לתחנת המשטרה. כשהגענו לשם גם לא אמרו לנו כלום... רק שעורך דין מטעם הסנגוריה הציבורית יבוא ויעדכן אותנו".

עו"ד רונן סרי, המייצג את החשודים, סיפר: "פגשתי נער מאוד מפוחד, שכל תחום החקירות או המעצר הוא תחום שזר לו. ממש המשפט הלקוני של 'בן טובים' מאוד מתאים לסיטואציה".

רס"מ נועה רחמי: "שלושה נערים שזה נראה כאילו הם לא מבינים מה רוצים מהם בכלל. הם לא מבינים למה מה שהם עשו זה לא בסדר. הם חשבו שהם עושים משהו טוב ותופסים פדופילים, ואולי גם המשטרה תיתן להם קצת מהכסף שהם לקחו מהם... נערים נורמטיביים, מבתים טובים".

הדילמה שניצבה בפני השוטרים: את מי חוקרים, מי פה הטוב ומי הרע? רס"ב רונן: "יש שני צדדים שהם 'רעים'. ואני כחוקר צריך לעשות את האיזון".

