פרשת ההסתדרות: בכירים בחברת "מנורה מבטחים" נחקרו באזהרה

פרשת "יד לוחצת יד": חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, ביצעו היום חיפושים נרחבים במשרדי חברת הביטוח "מנורה מבטחים", במסגרתם נחקרו שלושה מנהלים בכירים בחברה. עם תום החקירה השלושה שוחררו בתנאים מגבילים.

ממשטרת ישראל נמסר: "במסגרת תיק "יד לוחצת יד", ביצעה הבוקר היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 חיפוש בחברה ציבורית. כמו כן, זימנה וחקרה באזהרה שלושה מבכיריה. החקירה בעניינה של החברה הינה בחשד לביצוע עבירות מתחום השחיתות הציבורית. עם סיום חקירתם שוחררו בתנאים מגבילים".

מחברת "מנורה מבטחים החזקות" בע"מ נמסר: "החברה מודיעה בזאת, כי הבוקר הגיעו חוקרי משטרת ישראל למשרדי החברה, וביקשו מסמכים ומידעים בהתאם לצו שהוצג לה, במסגרת חקירת פרשת ההסתדרות. כמו כן, במסגרת זו זומנו לחקירה מספר נושאי משרה בכירים בקבוצת מנורה".

כזכור, בשבוע שעבר בית המשפט השעה מתפקידו את יו"ר ההסתדרות, ארנון בר דוד, למשך 90 יום. כמו כן, הוארך מעצר הבית של בר דוד ב-90 ימים נוספים, במסגרתם נאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשה ולעסוק בתחום. נוסף על הבכירים בחברת מנורה מבטחים, המשטרה חקרה דמויות בכירות נוספות במשק הישראלי ובמגזר הציבורי, בהן דמות בכירה מעולם הכדורגל וראשי עיריות.