תושב בית שמש מואשם בהשחתת שלט של עליזה בלוך

פרסום ראשון: תושב בית שמש המזוהה עם פלגים חרדים קיצוניים בעיר הואשם היום (ראשון) בגין השחתת שלט חוצות עם תמונתה של ראש העיר לשעבר עליזה בלוך וגרם לנזק כספי.

האירוע התרחש בקיץ 2023, בעיצומו של קמפיין הבחירות לראשות העיר, אז הגיע הנאשם יחד עם אחרים לגבול שבין השכונות רמה ג' לרמה ד' בבית שמש, כשהם מצוידים בסולם ומדבקות, שם הוצב שלט חוצות גדול של ראש העיר בית שמש דאז, עליזה בלוך.

באותן הנסיבות, השחיתו השלושה את השלט באמצעות מדבקות שהדביקו על גבי הפנים של ראש העיר, לאחר שהצטיידו בסולם על מנת להגיע לגובה השלט בכדי להדביק את המדבקות. עלות הנזק שגרמו לשלט הוא 1,700 שקלים. "במעשיהם הרסו ופגעו בנכס במזיד ושלא כדין בצוותא חדא בשני מקרים", נכתב. האישום המיוחס לו הוא היזק לרכוש במזיד.

הנאשם בהשחתת השלט נעצר בעבר בחשד לסחיטה באיומים כלפי מנהלת חנות לממכר מזון בשכונה החרדית, שסירבה לסגור את החנות בשעה 23:00 בלילה בהתאם "לבקשת" רבני השכונה, וכן בחשד שחסם רכב שנסע בשכונת מגוריו במהלך השבת.

אלא שהפעם, הפגיעה בשלט חוצות בה הופיעה תמונה של אישה בשכונה חרדית לא עבר בשקט, כאשר למקום נקלע תושב העיר ועיתונאי חרדי שתיעד את המעורבים ומחה על מעשיהם.