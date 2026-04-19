חייל קבע בנח"ל נעצר בחשד לגניבת אמל"ח מצה"ל וסחר עם גורמים עברייניים

פרסום ראשון: חייל קבע בנח"ל נעצר בחשד לגניבת אמצעי לחימה מצה"ל וסחר בהם עם גורמים עברייניים, כך על פי פרסום הערב (ראשון) של ראש דסק הפלילים לי עייש. על פי החשד, החייל מכר את אמצעי הלחימה לאזרח המוכר למשטרה, אשר העביר אותם בהמשך לגורמים פליליים.

החייל נעצר ביום חמישי האחרון, והחקירה בעניינו מתנהלת ביחידה המרכזית של מרחב לכיש ובמשטרה הצבאית החוקרת.

במהלך חיפוש שנערך בביתו של החייל במושב בדרום הארץ, נתפסו על פי החשד רימוני עשן צה"ליים, אפוד צבאי, מחסניות ותחמושת, לצד סמים.

גורמי החקירה בודקים את היקף המעורבות של החשוד, את מקור אמצעי הלחימה שנתפסו, ואת שרשרת ההעברה שלהם לכאורה מגורמים צבאיים לגורמים פליליים.