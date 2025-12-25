בשליחות איראן: תושב ראשל"צ יואשם בריגול אחר נפתלי בנט

כתב אישום יוגש היום (חמישי) נגד ודים קופריאנוב, תושב ראשון לציון כבן 40, בגין עבירות ביטחוניות שביצע בהכוונה של גורמי מודיעין איראניים, בין היתר צילום אתרים בסמוך לביתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.

לצורך ביצוע המשימה, התבקש קופריאנוב לרכוש מצלמת רכב. במהלך חקירתו בשב"כ ובמשטרה עלה כי הוא התבקש בנוסף על ידי מפעיליו האיראנים לבצע מגוון משימות ביטחוניות, בין היתר לצלם אתרים בעיר מגוריו ובערים נוספות, בתמורה לסכומי כסף שונים.

ראש הממשלה לשעבר בנט הגיב לפרשייה ואמר כי "מאמצי איראן לפגוע בי לא יעצרו אותי במשימת חיי, עם ישראל חי".

לאחרונה קבוצת האקרים איראנית הודיעה כי פרצה למכשירו האישי של ראש הממשלה לשעבר. לאחר שתכנים אישיים שלו הופצו, אמר בנט כי הטלפון שלו עצמו לא נפרץ. "אויבי ישראל יעשו הכל כדי לא לקבל אותי כראש ממשלה שוב. לא יעזור להם. אף אחד לא ימנע ממני לפעול ולהילחם למען מדינת ישראל ועם ישראל", אמר.

במענה לשאלת i24NEWS אמר בנט כי הפריצה נעשתה לחשבון הטלגרם שלו - משם הודלפו מאות אלפי הודעות. ראש הממשלה לשעבר הוסיף כי ידע על הפריצה עוד לפני פרסומה.