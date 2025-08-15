נרצח במהלומות פטיש: פוענח הרצח המזעזע של מוחמד אבו סאלם

מומלצים -

פוענח רצח מוחמד אבו סאלם שנרצח במהלומות פטיש בכפר עארה. כתב אישום חמור עם בקשה למעצר החשוד עד תום ההליכים בגין אישומים של רצח באדישות הוגש אתמול (חמישי). המשטרה ציינה כי החשוד הודה בביצוע המעשה.

שוטרי היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב מנשה של מחוז חוף פיענחו את הרצח המזעזע ועצרו תושב כפר קרע בן 33, בחשד לביצוע המעשה. חקירת האירוע נפתחה לפני כחודש, לאחר קבלת דיווח מגורמי רפואה אודות פצוע בכפר עארה שנקבע מותו.

עם התקדמותה של חקירה אינטנסיבית, עלה כי הקורבן אבו סלאם, נרצח במהלומות פטיש בכפר עארה, במהלך קטטה שהתפתחה בין החשוד לקורבן בכביש, הלם החשוד באמצעות הפטיש בקורבן וגרם למותו. חוקרי היחידה הצליחו בתום חקירה מורכבת להתחקות אחר החשוד ולהבין את נסיבות הרקע לאירוע שמצביע על סכסוך מתמשך מקדים שארע בין הצדדים.

דוברות המשטרה

החשוד נעצר לחקירה ביחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב מנשה ומעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט. כאמור, בתום מיצוי כל פעולות החקירה הצליחה המשטרה לגבש תשתית ראייתית נגד החשוד בביצוע מעשיו וכתב אישום חמור עם בקשה למעצרו עד תום ההליכים בגין אישומים של רצח באדישות הוגש נגדו.