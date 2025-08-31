אופנוען השתולל בכביש, עשה אצבע משולשת לשוטרים - ונעצר
במהלך סיור בכפר קרע, הבחינו שוטרי תחנת עירון ברוכב אופנוע שנסע בצורה פרועה ומסכנת חיים תוך סיכון משתמשי הדרך • הוא נמלט מהמקום - אך זמן קצר לאחר מכן אותר על ידי המשטרה • צפו בתיעוד
במהלך סיור בכפר קרע, הבחינו שוטרי תחנת עירון ברוכב אופנוע שנסע בצורה פרועה ומסכנת חיים תוך סיכון משתמשי הדרך. כשהנהג הבחין בניידת ביצע לעבר השוטרים אצבע משולשת - והחל להימלט מהמקום.
שוטרי תחנת עירון הפעילו אמצעים טכנולוגיים מתקדמים והצליחו לאתר את החשוד. שוטרי יס"מ מנשה הגיעו לביתו ועצרו אותו זמן קצר לאחר האירוע ותפסו את האופנוע. כאמור, החשוד, תושב קרע בן 22, נעצר לחקירה בתחנה והאופנוע נתפס.
