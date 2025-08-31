אופנוען השתולל בכביש, עשה אצבע משולשת לשוטרים - ונעצר

במהלך סיור בכפר קרע, הבחינו שוטרי תחנת עירון ברוכב אופנוע שנסע בצורה פרועה ומסכנת חיים תוך סיכון משתמשי הדרך • הוא נמלט מהמקום - אך זמן קצר לאחר מכן אותר על ידי המשטרה • צפו בתיעוד

אוריה קשת ■ כתב צפון 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■