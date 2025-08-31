הרב חיים יוסף דוד אברג'ל מנתיבות נעצר בחשד לעבירות מין

מומלצים -

משטרת ישראל עצרה היום (ראשון) את הרב יוסף דוד אברג'ל מנתיבות (המכונא "החיד"א") בחשד לביצוע עבירות מין. יחד איתו נעצרו גם עוזרו הקרוב והנהג שלו - ששוחרר לאחר מכן. החשודים נעצרו בעבירות נוספות ובהן שיבוש והדחה בחקירה.

מעצר הרב ואנשיו הגיע לאחר תלונות שהתקבלו בשבועות האחרונים ביחידת ההונאה של מחוז הדרום, שבעקבותיהן נפתחה חקירה יסודית.

עם סיום פעולות החקירה וביסוס הראיות, הוארך מעצרו של הרב בארבעה ימים.

בחודש דצמבר מנהל מוסד חינוכי דתי בירושלים, כבן 50, נעצר היום בחשד שהתעלל בתלמידיו הקטינים וביצע בהם עבירות מין במספר רב של מקרים לאורך השנים.