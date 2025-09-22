החשוד בתקיפת ח"כ אלי דלל שוחרר: "כלל לא היה מקום למעצר"

מומלצים -

בית המשפט שחרר הבוקר (שני) לביתו את החשוד בתקיפת חבר הכנסת מטעם הליכוד אלי דלל. המשטרה הגישה בקשה לעיכוב ביצוע.

בהחלטתו כתב השופט ארז מלמד כי החשוד "לכל היותר תועד משליך ניירות או דמוי שטרות במסגרת פעילות מחאה לגיטימית. לא התרשמתי מקיומו של חשד לתקיפת עובד ציבור. לא היה מקום לעצור את החשוד כלל".

תושב רמת גן בן 40 נעצר אתמול בחשד לתקיפת ח״כ אלי דלל בכנס הליכוד בכפר סבא. הטענה שבגינה נעצר החשוד היא שהוא השליך חבילת שטרות (מזויפים) לאזור הפנים של דלל. הוא נעצר בכביש 4 והובא לחקירה בתחנת המשטרה.

האירוע החריג שנרשם במהלך הרמת כוסית של מפלגת ״הליכוד״ לא עבר בשתיקה. במהלכו, ארבעה מפגינים נעצרו בחשד לתקיפת שוטרים והפרת הסדר. המפכ"ל דני לוי מתח ביקורת על התנהלות השוטרים והורה על בדיקת האירוע. בנוסף, בסיומה של הערכת מצב הוחלט גם על תחקור ההיערכות המבצעית, בדגש על ההיערכות המקדימה לאירוע.

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם ח"כ דלל. "קרא למשטרה למצות את הדין עם התוקפים והזהיר מההסתה הפרועה נגד חברי הקואליציה. הסתה זו הולכת ומקצינה מידי יום ככל שהפורעים המסיתים מגלים שרוב הציבור אינו איתם. אם רשויות החוק לא ישימו קץ לתופעות המסוכנות הללו, זה יגמר בדם שיהיה על ידיהם", נמסר.