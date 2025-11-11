פרסום ראשון: רצח שירלי יהודה - המשטרה מצאה ראיות לאונס

התפתחות משמעותית היום (שלישי) בנוגע לחקירת רצח שירלי יהודה לפני כחודש. גורם במשטרה מסר ל-i24NEWS כי בימים האחרונים נמצאה אינדיקציה לעבירת אינוס.

נזכיר כי כתב האישום שאמור היה להיות מוגש היום נדחה, ובמשטרה נדרשו לאישור מיוחד מהפרקליטות להמשך מעצרו של החשוד מעבר ל-30 יום. לפי גורמים המעורים בפרטים, סעיף אחד כבר ברור: רצח בנסיבות מחמירות. כעת נותרה השאלה האם יתווסף גם סעיף של אינוס.

בתוך כך, כפי שפורסם בשבוע שעבר ב-i24NEWS, המשטרה פענחה את הרצח האכזרי. היום הוגשה נגד החשוד, רונן דנן, הצהרת תובע.

בתאריך 12 באוקטובר, בסמוך לשעה 23:00, התקבל במשטרה דיווח אודות שריפה בגינה ציבורית בצומת יגאל אלון-יצחק שדה בתל אביב ומציאת גופה שרופה במקום. שוטרים שהגיעו למקום החלו בחקירה. ממצאים שעלו בזירה, חשפו כי מדובר באירוע רצח של אישה שגופתה נשרפה במקום.

פעולות חקירה מהירות של כוחות המשטרה בהובלת היל"פ של מרחב איילון, הובילו לזהותו של דנן, תושב תל אביב, בן 47, שנעצר כעבור מספר שעות.

במהלך החקירה ביצעו החוקרים פעולות חקירה רבות, גבו עדויות, כמו כן בוצעו בדיקות במעבדות משטרה שונות. מחומר החקירה עולה כי באותו לילה החשוד חנק את שירלי ז"ל, רצח אותה והצית את גופתה במקום הרצח. מיד לאחר מכן נמלט מהזירה באמצעות אופניים חשמליים לכיוון נמל יפו, ושם השליך לים את הטלפון הנייד של הקורבן, במטרה להשמיד ראיות ולשבש את החקירה. מעצרו הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בתל אביב והיום, עם סיום החקירה, הוגשה נגדו הצהרת תובע. בימים הקרובים יוגש נגד החשוד כתב אישום חמור בגין רצח.

ל-i24NEWS נודע כי דנן טען בפני החוקרים כי בינו לבין יהודה היה קשר רומנטי, אך בידי המשטרה ממצאים שמעלים תמונה אחרת: חיזור חד צדדי, שהסתיים במפגש אחד אחרון בערב הרצח. המשטרה מעריכה כי ייתכן והמפגש היה ניסיון ללבן את הדברים ביניהם. בזמן המפגש ככל הנראה דנן נעלב מדבריה של יהודה ואיבד שליטה בעקבות זאת. הראייה המרכזית שקושרת את דנן לרצח - קונדום לא משומש שאותר בזירה עם שאריות די.אן.איי.