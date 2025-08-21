מבצע חובק עולם: נתפסו חשודים שניהלו רשת לסחר בנשים

מומלצים -

בשיתוף הרשויות בבלארוס: המשטרה הודיעה היום (חמישי) כי שלושה תושבי מרכז וצפון הארץ נעצרו באמצעות סוכנת סמויה שהביאה להפללם, בגין ניהול ומעורבות ברשת שפעלה לסחור בנשים, בארץ ובחו"ל, במטרה להעסיקן במתן שירותי מין.

למעשה, ביחידה המרכזית של משטרת תל אביב התנהלה במהלך החודשים האחרונים חקירה סמויה בליווי הפרקליטות, לאחר שעלה חשד לפעילות של רשת סחר בנשים הפועלת לייבא נשים מחו"ל, בדגש על מדינות מחבר העמים, לשכן אותן בישראל ולסרסר בהן למטרת שירותי מין ורווח כספי.

במסגרת החקירה ובשיתוף עם משטרת בלארוס, גויסה סוכנת זרה, תושבת אותה מדינה, אשר יצרה קשר עם מפעילי הרשת שבמסגרתו סוכם כי היא תגיע לארץ ותחל לעסוק בזנות למטרות רווח כספי של עשרות אלפי שקלים בחודש, שיחולקו בין הסוכנת למפעילי הרשת. ב-4 באוגוסט הסוכנת נחתה בישראל בליווי שוטרים וקצינים מבלארוס. מיד לאחר נחיתתה - הופעלה הסוכנת והצליחה לאסוף ראיות ולהפליל מפעילי הרשת של סחר בנשים.

יממה לאחר מכן, נעצרו החשודים והובאו למתן עדות מספר בחורות ששהו בדירות, אשר שימשו למתן שירותי מין. החשודים נעצרו בגין ביצוע סחר בבני אדם, הבאת אדם לעיסוק בזנות, גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות, ועבירות נוספות.

במהלך עדותן של קורבנות סחר בנשים עלה חשד כי אחת מהן נפלה קורבן לאונס, אותו ביצע חשוד בן 43. במהלך החקירה הצליחו שוטרי הימ"ר להגיע לחשודה נוספת, בת 52, ממרכז הארץ שהייתה פעילה ברשת סחר בנשים ונעצרה גם כן. בימים הקרובים יוגש נגד החשודים כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים.