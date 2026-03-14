המשטרה עיכבה היום (שבת) לחקירה את תושב תל אביב שתועד כשהוא מונע כניסת אזרחים לבניין מגוריו בזמן אזעקה ביום חמישי האחרון, ואף תוקף אזרחית שהייתה במקום. עם סיום החקירה החשוד שוחרר בתנאים מגבילים.

מהמשטרה נמסר: "עיכבנו לחקירה תושב תל אביב בשנות ה-30 לחייו, שעל פי החשד סירב לאפשר כניסת אזרחים למקלט בבניין במרכז תל אביב בזמן אזעקה, ואף על פי החשד תקף אזרחית במקום בסופ"ש האחרון".

עם קבלת הדיווח במוקד 100 של המשטרה הגיעו השוטרים למקום, החלו בבירור נסיבות האירוע וכאמור לפני זמן קצר החשוד סיים את חקירתו ושוחרר בתנאים מגבילים", נמסר.

במשטרה מבקשים להדגיש כי חל איסור מוחלט על מניעת כניסה למרחבים מוגנים. מעבר לפן המוסרי והערכי של פיקוח נפש ושמירה על ביטחון הציבור, מדובר בעבירה שגובלת בפלילים.

החשוד מסר בתגובה לפרסום הסרטון: "אני לוקח אחריות מלאה על התגובה הפיזית ומצר עליה מאוד. עם זאת, הסרטון חתוך ומציג תמונה מעוותת: בגלל הברים שבאזור, דיירי הבניין שלנו מוצאים את עצמם שוב ושוב נעולים מחוץ למקלט הפרטי כי בליינים תופסים אותו".

לגבי המקרה שתועד בסרטון החשוד אמר: "לפני שהמצלמות דלקו, ביקשתי מהם יפה לגשת למקלט הציבורי הסמוך כדי להשאיר מקום לדיירים. בתגובה, סורבתי וספגתי קללות קשות, כולל קריאות 'נאצי' שפשוט ריסקו אותי באותו רגע וגרמו לי לאבד שליטה בתוך הלחץ של האזעקה. הסרטון הזה עושה לי משפט שדה אכזרי וגורם לי נזק נפשי עצום". לדברי חבריו, הוא לוחם קרבי לשעבר ופוסט-טראומטי מהדרום".