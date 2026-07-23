חשד לרצח בירושלים: עובד זר אותר ללא רוח חיים - המשטרה חוקרת

עובד זר, כבן 40 מהודו, אותר היום (חמישי) ללא רוח חיים בדירה בשכונת קטמון בירושלים. הנרצח עבד כמטפל בזוג קשישים, והם אלה שאיתרו אותו דקור בדירה. שוטרי תחנת מוריה שהגיעו במהירות למקום פתחו בחקירה ראשונית יחד עם חוקרי מז"פ.

מחקירת הזירה, עלה חשד כי הרקע לאירוע פלילי. בתוך זמן קצר סגרו השוטרים מעגל ועצרו חשוד במעורבות ברצח - תושב אילת כבן 31, שהועבר לחקירה.

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מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, הגיע לזירה וקיים הערכת מצב יחד עם פיקוד המחוז שבסיומה הנחה על המשך פעולות החקירה והטיל אותה על היחידה המרכזית של מחוז ירושלים.

פראמדיק מד"א בני קיסטר, סיפר: "כשהגענו למקום חברנו לכוחות המשטרה. הם הובילו אותנו לגבר כבן 40 ששכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעה בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".