הפרקליטות הגישה היום (רביעי) כתב אישום נגד חוסיין אבו סבית, בן 43 מתל שבע, בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של בת זוגו מרלין אלטורי ז"ל - לאחר שדרס אותה, דקר אותה שמונה פעמים בבית החזה והצית אותה ברכבה.

מכתב האישום עולה כי חוסיין התחתן עם מרלין כאשר הוא נשוי לאישה אחרת במשך 20 שנה ולהם עשרה ילדים. כעשרה ימים אחרי החתונה עם מרלין התגרש ממנה חוסיין על רקע עוינות שהתפתחה בינה לבין אשתו הראשונה.

תיעוד מבצעי מד"א

לפי כתב האישום, לפני כחודש נפגשו חוסיין ומרלין בחניון בראש העין. מרלין השאירה את רכבה בחניון, והשניים נסעו ברכב של חוסיין למעלה משעתיים. במהלך הנסיעה פנתה אליו מרלין מספר רב של פעמים וביקשה שיחזיר אותה לרכבה, אולם הוא לא שעה לבקשותיה והמשיך בנסיעה. בשלב מסוים עצר חוסיין את הרכב בשטח מבודד, ומרלין ניצלה הזדמנות ויצאה מהרכב. חוסיין הניע את הרכב, נסע לעברה ודרס אותה. לאחר מכן הוא דקר אותה באמצעות חפץ חד בבית החזה לפחות 8 פעמים, הניחה בתא המטען ונסע חזרה לראש העין.

בהמשך נפגש חוסיין עם אחיו והתוודה בפניו: "זהו, נגמר הבחורה... אני הרגתי הבחורה". אחיו הסיע את חוסיין לחניון שבו השאירה מרלין את רכבה. חוסיין העביר את מרלין מתא המטען של רכבו לרכבה, ואז נסעו השניים לכפר קאסם, שם הצית חוסיין את מרלין בתוך הרכב. לאחר מכן חוסיין שטף את רכבו עם צינור מים באתר וניקה את תא המטען.

כתב האישום מייחס כאמור לחוסיין אבו סמית עבירה של רצח בכוונה בנסיבות מחמירות, וכן עבירות של הצתה, שיבוש מהלכי משפט והשמדת ראיה. נגד אחיו, תאמר אבו סמית, הוגש כתב אישום בגין סיוע לאחר מעשה, שיבוש מהלכי משפט והשמדת ראיה.

הפרקליטות מבקשת להורות על מעצרם של שני האחים עד לתום ההליכים המשפטים נגדם. בבקשת המעצר של הפרקליטות צוין "חוסיין רצח באכזריות וללא כל רחם את בת זוגו מרלין, דקר אותה בבית החזה והציתה בתוך הרכב כליל, ובכל אלו יש כדי ללמד על מסוכנותו העצומה".