הפצ"רית תשוחרר מחר מבית החולים – ותזומן לחקירה

המשטרה הודיעה היום (חמישי) כי הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר-ירושלמי, צפויה להשתחרר מחר מבית החולים איכילוב, לאחר כמעט חודש של אשפוז. עם שחרורה, היא תוזמן לחקירה בימים הקרובים על ידי הצוות המיוחד שהוקם במשטרת ישראל בחשד להדלפה ועבירות פליליות חמורות נוספות.

כזכור, תומר-ירושלמי אושפזה לפני כחודש לאחר שפונתה מביתה כשהיא מתלוננת על חולשה. בהמשך התברר כי נטלה כמות גדולה של כדורי שינה. אשפוזה קטע את חקירתה, והיא הושמה במעצר בית בתנאי אשפוז.

לפני כשבועיים הסתיימו ימי מעצר הבית שנגזרו עליה, ולאור מצבה הרפואי, המשטרה לא ביקשה להאריכם. עם זאת, גורמים המקורבים לחקירה מסרו ל-i24NEWS כי החקירה נמשכה כל העת, גם ללא חקירתה הפיזית של הפצ"רית לשעבר.

"לא היו פעולות שנתבקשו לבצע במסגרת החקירה ושהיה נדרש להן אישור ממונה על החקירה, כך שקצב החקירה לא נפגע", מסר המקורב.