הצית את אישתו לשעבר: כתב אישום בגין רצח נגד תושב ערערה

כתב אישום הוגש היום (ראשון) נגד עבד אלהאדי מחאמיד, בן 56 מהישוב ערערה שבוואדי ערה, בגין רצח בנסיבות מחמירות, הצתה ואיומים כלפי גרושתו המנוחה ענאן, אם שלושת ילדיהם המשותפים.

מעשה הרצח התרחש לפני כחודש, כאשר הנאשם הגיע לסופרמרקט שבו עבדה המנוחה, המתין לסיום עבודתה, חסם את הרכב שבו ישבה, פתח את דלת הנהג ושפך עליה ועל הרכב את הבנזין שהכין מראש. מיד לאחר מכן הדליק מצית וגרם להצתת המנוחה והרכב.

על פי כתב האישום, בני הזוג התגרשו בשנה שעברה, ולאחר גירושיהם התגוררה המנוחה עם שלושת ילדיהם בכפר ערערה ועבדה בסופרמרקט בחריש. קודם למעשה הרצח הנאשם ריצה עונש מאסר בגין תקיפה ואיומים כלפיה, ובמהלך תקופה זו המשיך לאיים עליה באמצעות שיחות טלפון לבתם הקטינה בהן אמר: "תגידי לה, על זה שהיא הכניסה אותי לכלא - אני יוצא ורוצח אותה, ועל זה שישבתי בכלא היא תמות".

כמה ימים לאחר שחרורו ממאסרו הגיע הנאשם אל בית המנוחה וביקש לראות את בתו. המנוחה סירבה לפתוח את הדלת ומסרה לנאשם כי הבת ישנה. בתגובה, דפק הנאשם בחוזקה על דלת הבית, צעק, קילל ואיים עליה כי ישחית את פניה. בהמשך, הצטייד הנאשם בבקבוק בנזין ותכנן לרצוח את המנוחה באכזריות באמצעות הצתה. לפני כחודש, כאמור, הנאשם מימש את איומו והצית את המנוחה כשהיא ברכבה.

כתוצאה מן ההצתה נפגעה המנוחה מכוויות קשות שכיסו כ־98% מגופה. היא פונתה לבית החולים כשהיא במצב אנוש, ולפני כשבוע נקבע מותה. בבקשה למעצר עד תום ההליכים ציינה הפרקליטות: "חומרת המעשים, שכללו שפיכת חומר דליק על המתלוננת בעודה ישובה ברכבה והצתתה, מלמדים על מסוכנותו ואכזריותו של הנאשם".

מנתוני משרד הרווחה שפורסמו בשבוע שער לציון היום הלאומי למאבק באלימות נגד נשים, עולה כי השנה נרשמה עלייה בכמות התלונות על אלימות על רקע מגדרי, וכי ישנה עלייה גם בכמות הנשים שנרצחו השנה לעומת השנה שעברה.