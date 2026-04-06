תלונה נוספת נגד החשוד באונס של שי לי עטרי

תושבת תל אביב הגישה היום (שני) תלונה חדשה במשטרה נגד החשוד באונס של שי-לי עטרי, שורדת טבח שבעה באוקטובר. המתלוננת מסרה עדות על מקרה תקיפה שהתרחש לכאורה לפני מספר שנים. בשלב זה, שמו של החשוד עדיין נותר תחת צו איסור פרסום.

בחודש פברואר האחרון דחה בית המשפט את בקשתה של עטרי לפרסום זהותו של החשוד באונס.

שבועיים לפני כן, הגיעה עטרי לדבר בוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, וסיפרה: "קוראים לי שי-לי עטרי. אני אלמנתו של יהב וינר זכרונו לברכה שנרצח באכזריות בשבעה באוקטובר כאשר נלחם במחבלים שחדרו אל חדר השינה שלנו מהחלון, ובכך אפשר לי ולבת שלנו שייה שהייתה אז בת חודש, לברוח ולהינצל".

"ולצד זה אני גם נפגעת עבירה שבשנת 2022 הגישה תלונה על אונס וקבלת דבר במרמה בתחנת משטרת לב תל אביב. באפריל של שנת 2011 עברתי אונס אלים בחניון הדיירים מתחת לדירת השותפים שאז גרתי בה בתל אביב", סיפרה.

"השותף שלי לדירה מצא אותי לפנות בוקר מחוסרת הכרה, מחוץ לדלת הבית שלנו עם טייטס קרוע, בשלולית השתן של עצמי. באותו ערב, לפני התקיפה, הייתה לי משמרת בפאב השכונתי בו עבדתי. על הבר התיישבו מכרים מבית הספר רימון וביניהם גם מי שאנס אותי. לא היה מותר לשתות הרבה בעבודה והייתה לנו מעין כוס לואו בול קטנה. הדבר האחרון שאני זוכרת לפני הרגעים האלימים שאני מתעוררת אליהם תוך כדי האונס - זה שאני מרימה עם אותם מכרים לחיים ולאחר מכן שאני משאירה את הכוס שלי לידם", סיפרה.

"אני לא זוכרת כלום מאז הרגע הזה, חוץ מהרגעים שחקוקים בזכרוני של האלימות שהוא ביצע בי בזמן האונס, בעוד אין ביכולת הגוף שלי להגיב, כמו בובת סמרטוטים. אני אנסה להימנע מיותר מידי פרטים גרפיים, אבל היו - והם לא עוזבים את הראש שלי".

"הוא נישק אותי בכניסה לבניין בזמן שבקושי הרגשתי את הרגליים שלי. הגוף שלי נדחף על ידיו אל עבר חניון הדיירים שהיה חשוך, לא הייתה לי יכולת לזוז. היד שלו במכנסיים שלי, ראש שנחבט בסורגים, הציפורניים שלו ששורטות לי את הישבן", סיפרה שי-לי.

כאמור, ב-2022 הגישה עטרי תלונה על אונס שאירע לכאורה לפני 15 שנה נגד החשוד, וחקירה נפתחה נגדו. במרץ 2025 סגרה הפרקליטות את התיק, ועטרי הגישה ערר. הערר התקבל והתיק נפתח מחדש לפני כחצי שנה.