מורה בחטיבת ביניים נעצר בחשד שתקף מינית תלמידה מגיל 12

מורה בחטיבת ביניים נעצר היום (ראשון) בחשד שתקף מינית תלמידה לאורך מספר שנים, מאז היותה בת 12. המשטרה חוקרת האם פגע בנערות נוספות. מחר הוא יובא לבית משפט לדיון בבקשה להאריך את מעצרו.

חקירה נפתחה היום אחרי שהנערה, עדיין קטינה, הגישה תלונה לפיה במהלך מספר שנים נפלה קורבן לעבירות חמורות בידי מורה בחטיבת הביניים בה למדה, לרבות בין כתלי בית הספר.

במקביל למעצרו, השוטרים הוציאו צווים לתפיסת אמצעי אחסון דיגיטליים שברשות החשוד וחיפוש בהם במסגרת איסוף ראיות ובחינה לאיתור נערות נוספות שנפלו קורבן, ככל שישנן.

מקרה חמור נוסף נחשף בשבוע שעבר, לפיו מורה בתיכון קיימה קשרים אינטימיים עם שניים מתלמידיה, לעיני תלמיד שלישי. בית הדין למשמעת של שירות המדינה גזר עונשים חמורים על המורה, בת 43. לפי האישום, המעשים החלו מעישון משותף בתוך כתלי בית הספר, דרך יצירת קשר אישי ולא ראוי באמצעות רשתות חברתיות וכלה בקיום מפגש מיני בביתה.