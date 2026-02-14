נגמר לו החשמל: רכב נגנב ממשפחת השרה גמליאל - ונתקע
ניסיון פריצה נרשם לרכבה של השרה גילה גמליאל • בסופו של דבר, השודד פנה לרכב של בעלה שעמד בסמוך - והצליח לגנוב אותו • מקורבי השרה: החשוד שנמלט עם הרכב נתקע לאחר שהסוללה התרוקנה
לי עייש ראש דסק פלילים
ניסיון פריצה נרשם היום (שבת) לרכבה של השרה גילה גמליאל. לאחר הניסיון הכושל - השודד הצליח לגנוב את רכבו של בעלה של השרה.
הרכב הגנוב אותר כעבור מספר שעות באזור השרון, כשהוא נמצא באמצע הכביש. מקורבים לשרה ציינו בשיחה עם i24NEWS כי החשוד שנמלט עם הרכב נתקע לאחר שהסוללה התרוקנה. משטרה הוזעקה למקום.
