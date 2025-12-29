בפעם השנייה מזה מספר ימים: כלי רכב הושחתו בבאר שבע

הפשיעה בדרום לא עוצרת: במהלך הלילה (ראשון-שני) הושחתו 12 כלי רכב בשכונת נחל בקע בבאר שבע, אשר שמשותיהם נופצו. לפי שעה לא ידוע מי עומד מאחורי האירוע, והמשטרה החלה בחקירת המקרה.

מדובר באירוע שני בתוך מספר ימים של השחתת כלי רכב בנגב, כאשר במהלך סוף השבוע שני רעולי פנים מהכפר תראבין שבפזורה הבדואית פרצו ליישוב גבעות בר הסמוך, הציתו עשרות רכבים וניפצו את שמשותיהם.

על פי המשטרה, מדובר היה באירוע נקמה על פעילות המשטרה בכפר תראבין, בה המשטרה כיתרה את הכפר וביצעה מעצרים רבים של תושבי הכפר החשודים במספר עבירות, בהן עבירות אלימות ונשק. המשטרה עצרה אתמול שלושה חשודים המעורבים במקרה, ולמרות שבחקירתם שמרו לרוב על זכות השתיקה, עלה מספר פעמים שמו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

מתוך הרשתות החברתיות, לפי סעיף 27א'

אחרי האירוע בגבעות בר, בכיר המשטרה העלה חשש כי ייתכנו פעולות נקם נוספות. בשל כך, ועל רקע תחושת הביטחון הירודה בנגב, במחוז הדרומי של המשטרה הוחלט על הקמת מפקדה הגנתית ייעודית ליישובים היהודיים בנגב.