לאחר ששינה את גרסתו: התפתחות בחקירת המורה החשוד באונס התלמידה בת ה-12 | לי עייש

התפתחות בחקירת המורה החשוד באונס תלמידתו בת ה-12 בתל אביב, מחמד אל נקיב, המתנהלת במרחב ירקון של המשטרה. במסגרת החקירה עלה חשד חמור במיוחד, לפיו המורה ניסה במספר הזדמנויות שונות לשכנע את התלמידה הקטינה לקיים יחסי מין משותפים יחד עם חברות נוספות שלה.

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במקביל, החשד הכללי נגד המורה ממשיך להתחזק לאחר שמכשיר הטלפון הנייד שלו הוחרם ונמצאו בו תכתובות רבות בעלות אופי מיני בוטה וחמור. על אף שבימים האחרונים שינה החשוד את גרסתו בחלקים מסוימים, הוא קושר את עצמו למרבית העבירות המיוחסות לו ומאשר כי נפגש עם בת ה-12 לפחות שלוש פעמים מחוץ לשעות בית הספר - מפגשים שלערכת המשטרה נועדו למגע מיני. עם זאת, את עבירת האינוס עצמה הוא ממשיך להכחיש.

במסגרת החקירה עלה כי המורה עבד לתקופה מסוימת בתיכון נוסף, ובמשטרה קיים חשד כבד כי ישנן תלמידות נוספות שנפלו קורבן למעשיו. נוכח החשש מהסתעפות הפרשה ומהגעת מתלוננות נוספות, הוחלט להאריך את מעצרו בשבוע נוסף לצורך המשך פעולות החקירה.