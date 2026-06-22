"קפץ עליה וניסה לנשק אותה בכוח": כתב אישום נגד הפלסטיני שתקף צעירה באזור

בתום חקירה יסודית שנוהלה בתחנת חולון שבמרחב איילון, הוגשה היום (שני) הצהרת תובע נגד תושב השטחים בן 36, החשוד באירוע תקיפה חמור.

המקרה אירע ב-18 ביוני, אז התקבל דיווח במוקד 100 של המשטרה על תקיפה ברחוב ביישוב אזור שבמרכז. מתחקור נסיבות המקרה עולה כי החשוד עקב אחר צעירה בשנות ה-20 לחייה בזמן שפסעה ברחוב, קפץ עליה וניסה לנשק אותה בכוח בניגוד לרצונה.

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שוטרי תחנת חולון החלו בפעולות גלויות וסמויות במטרה לאתר את החשוד. עוד באותו היום, במסגרת פעילות משותפת של מחוזות תל אביב, דרום וש"י במשטרת ישראל, ובשיתוף גורמי צה"ל, נעצר החשוד כשהוא שוהה באזור מגוריו שבשטחים.

החשוד הועבר לחקירה בתחנת חולון, ובסיומה הוא נכלא ומעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט על ידי החוקרים. בימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים. במשטרה מדגישים כי הפעילות המהירה והמשולבת של כלל כוחות הביטחון הובילה למעצר החשוד שעות ספורות בלבד לאחר המעשה.

בחמישי האחרון נחשף של הצעירה מותקפת לאור יום ולעיני מצלמות האבטחה ברחוב. התקיפה האלימה התרחשה בזמן שהקורבן הלכה במועצה, והיא מיהרה להגיש תלונה מיד לאחר שהצליחה להתחמק מהתוקף.