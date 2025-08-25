מזוודת הסמים נתפסה בנתב"ג: תושב חדרה נעצר

מומלצים -

תושב חדרה בן 30 נעצר היום (שני) בחשד לסחר בסמים, לאחר שמזוודה ובה 20 ק"ג סמים נתפסה עם נחיתתו בנתב"ג בטיסה מפריז.

המזוודה אותרה במהלך מבצע סמוי לאיתור סמים של בלשי היחידה המיוחדת 747 של משטרת נתב"ג, בשיתוף עם היחידה המרכזית במחוז חוף, במסגרת המאבק חסר הפשרות בנגע הסמים. הכוחות ניהלו מעקב אחר הנוסע, שהוחשד עם נחיתתו ארצה. בחיפוש בכבודתו חשפו שקיות חשודות בהן נמצא חומר החשוד כסם מסוג קטמין.

דוברות המשטרה

כלל הממצאים הועברו להמשך מיצוי ראיות במעבדות הזיהוי הפלילי של המשטרה, לצד מעצר החשוד לחקירה במשרדי היחידה המרכזית במחוז חוף.

בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של החשוד עד ליום שלישי הקרוב.