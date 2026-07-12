התפתחות בחקירת הרצח בירושלים: בת זוגו לשעבר של הקורבן צפתה מרחוק

חקירת הרצח שאירע אמש (שבת) בדירת Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים ממשיכה להסתעף, לאחר שבמהלך הלילה נעצרו שישה חשודים במעשה, בהן בת זוגו לשעבר של הנרצח שלום בניהו רזי, ובת זוגו לשעבר של הקורבן השני שנפצע קל באירוע והצליח להימלט מהזירה.

היום בצהריים נערך דיון הארכת מעצר של החשודים, ובו נציג המשטרה טען כי הרצח תוכנן מראש, וכי החשודים הצטיידו באלות, סכינים ופטישי שניצלים טרם הרצח. עוד טען נציג המשטרה כי שתי בנות הזוג לשעבר של הקורבנות הזמינו את הרצח מראש, צפו בחשודים מצטיידים בכלי התקיפה, ואף צפו ברצח מתרחש בזמן אמת מרחוק.

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עוד נאמר במהלך דיון הארכת המעצר כי שתי בני הזוג לשעבר של הקורבנות שכרו את הדירה בה בוצע הרצח והזמינו אותם לשם במטרה לרצוח אותם. ההחלטה על כך הגיעה לאחר שיומיים לפני כן התגלעו ויכוחים ועימותים בין שתי החשודות ושני הקורבנות. החשודות טענו במהלך חקירתן כי הקורבנות כלאו אותן והשתמשו באלימות קשה נגדן.

השתיים יצרו קשר עם גורם פלילי, והציגו בפניו את סימני האלימות על גופן על מנת לייצר אצלו מוטיבציה לקבל את העבודה. הגורם הפלילי קישר בין שתי בנות הזוג לשעבר לבין חשודה נוספת בתיק שתיווכה בינן לבין החשודים בביצוע הרצח בפועל.

החשודים בביצוע הרצח בפועל נפגשו אמש עם בנות הזוג לשעבר של הקורבנות, הצטיידו באלות, סכינים ופטישים, ואישרו בפניהן כי הם מעוניינים להביא למותם של הנרצח וחברו. אז הם הגיעו לדירה, פגשו בשני הקורבנות, היכו אותם ודקרו אותם בסכין בפציעות שגרמו למותו של הנרצח ולפציעתו של הקורבן השני.

בנות הזוג לשעבר של הקורבנות הגיעו לדירה וראו במו עיניהן את הפציעה הקטלנית של הנרצח, ואף ברחו לאחר מכן כששמעו על מותו. הן נתפסו מאוחר יותר בתחנת דלק בדרך לבאר שבע.

עו"ד עומרי שטרן שמייצג מטעם הסניגוריה הציבורית את בת זוגו לשעבר של הנרצח, אמר: "מדובר בחיילת ללא עבר פלילי, שהייתה במערכת יחסים ארוכה ואלימה מצד המנוח, ואף הגישה בעבר מספר תלונות נגדו. החשודה מכחישה כל מעורבות בגרימת מותו של המנוח - היא לא רצתה במותו ולא הייתה בזירה בזמן האירוע הטרגי. היא משתפת פעולה באופן מלא עם החוקרים, ואנו מצפים שהמשטרה תבדוק את גרסתה בהקדם ותביא לשחרורה".

סנגורה של בת הזוג לשעבר של הקורבן שנפצע, אמר בדיון הארכת המעצר: "היא בחורה צעירה, מדובר בקורבן של אלימות קשה. היא לא הביאה אנשים כדי שירצחו אותם. המטרה שלה הייתה לחלץ את החפצים שלה מהדירה כי השניים שהיו שם החזיקו בהם. יכול להיות שבעולם אוטופי היתה צריכה לפנות למשטרה, אבל היא לא עשתה זאת אלא פנתה למאן דהוא. זה עדיין לא אומר שהתכוונה שירצחו אותם".

הודעת האיומים של בת הזוג לשעבר

ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, פרסמה היום את הודעת האיומים של בת הזוג לשעבר של הנרצח. "אני אנקום בו פעם אחת ולתמיד", כתבה, "נגמר הכבוד שלנו היום, אני אוכיח לו מי אני".

רזי הגיש לפני כשנה בקשה לצו הרחקה נגד בת זוגו לשעבר, וטען כי ספג איומים מצידה ומצד גברים נוספים שהגיעו בשמה לביתו בירושלים. התלונות וצווי הרחקה שבית משפט הוציא היו הדדיים.