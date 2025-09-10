עשרות קורבנות נפלו ברשת: שלושה נעצרו בחשד לסחיטה מינית

מומלצים -

חייל בשירות סדיר ושני צעירים נוספים נעצרו על ידי שוטרי מחוז ירושלים בחשד שהתחזו לצעירה באתרי היכרויות לשירותי מין והונו עשרות קורבנות תוך שסחטו אותם באיומים וגרפו לכיסם עשרות אלפי שקלים.

תלונה מתושב העיר התקבלה לאחרונה במחלק פשיעה מקוונת (סייבר), לפיה נפל קורבן למזימה המתוחכמת ברשת: פרופיל שהתחזה לצעירה באתר היכרויות ושירותי מין יצר עמו קשר מקוון. בשלב מסוים, אותו פרופיל איים על הקורבן ודרש ממנו להעביר אלפי שקלים במזומן, תוך איומים כי אם לא יעשה זאת, פרטיו האישיים יופצו.

בעקבות התלונה, פתחו חוקרי פשיעת הסייבר של ימ"ר ירושלים, בחקירה סמויה ומורכבת במהלכה הצליחו להתחקות אחר מפעילי הפרופיל. על פי החשד, מאחורי הדמות הבדויה, עמדו כאמור שלושה צעירים – חייל בשירות חובה ושני תושבי הצפון. נגד אחר מהם כבר הוגש בעבר כתב אישום בעבירות דומות.

מחקירת המקרה עלה כי על פי החשד, הצעירים פעלו בשיטה דומה תוך שהונו וסחטו עשרות קורבנות נוספים מכל רחבי הארץ. עד כה, התקבלו במשטרה 15 תלונות מקורבנות שנפלו למזימתם של החשודים.

לאחרונה, עברה החקירה לשלב הגלוי, ושלושת החשודים נעצרו ע"י בלשי הימ"ר ונלקחו לחקירה בחשד להתחזות לאחר, פגיעה בפרטיות, קבלת דבר במרמה, העברת מידע כוזב במחשב וסחיטה באיומים.

לאחר שנחקרו, הובאו החשודים להארכת מעצרם בבימ"ש השלום בירושלים ומעצרם הוארך במספר ימים, החקירה נמשכת והמשטרה פועלת לאיתור קורבנות נוספים במטרה למצות עמם את הדין.

לצד המשך החקירה, המשטרה קוראת למי שנפלו קורבן לאותו פרופיל מזויף, לפנות ללא דיחוי למשטרה. בנוסף, במשטרה ממליצים להימנע מיצירת קשר עם גורמים לא מזוהים ברשתות החברתיות, להקפיד שלא למסור פרטים אישיים או חומרים אינטימיים לגורמים שאינם מזוהים או מוכרים, ולדווח בכל מקרה של חשד לניסיון סחיטה או הונאה מקוונת.