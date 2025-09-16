שדד שעון רולקס מקשיש: כתב אישום נגד שוהה בלתי חוקי

מומלצים -

פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד שוהה בלתי חוקי, תושב הרשות הפלסטינית, בגין שוד אלים של שעון רולקס מאדם מבוגר בן 74 בפתח תקווה.

על פי כתב האישום שהוגש על ידי פרקליטות מחוז מרכז הנאשם זכי טאהא, תושב הרשות הפלסטינית בן 36 ששהה בישראל באופן בלתי חוקי, ביקש ממכרה שלו, רואא אבו אלכלבאת, שתגיע יחד עם המתלונן לכתובת שהוא נתן לה בפתח תקווה. רואא, שהייתה עם המתלונן קודם לכן, ביקשה ממנו להוריד אותה במקום המפגש. כשהגיעו השניים לנקודת האיסוף, פתח הנאשם את דלת מכוניתו של המתלונן, תקף אותו באלימות קשה, תלש מידו את שעון הרולקס שענד ונמלט מהמקום.

לאחר השוד, יצר הנאשם קשר טלפוני עם המתלונן וביקש ממנו לפגוש אותו על מנת להחזיר לו את השעון. בפועל, השליך לעבר רכבו של המתלונן שעון אחר ועזב את המקום. כתוצאה ממעשיו של הנאשם נגרמו למתלונן חבלות רבות והוא נזקק לטיפול רפואי.

כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירות של שוד, תקיפת זקן ושהייה בלתי חוקית בישראל. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט לעצור את הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בבקשת המעצר ציינה הפרקליטות, כי מעשיו של הנאשם מלמדים על המסוכנות הרבה הנשקפת ממנו לציבור, שכן תקף באלימות חמורה אדם מבוגר לאור יום.