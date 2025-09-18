המפכ"ל זועם: "כלים טכנולוגיים יכלו לסכל את הרצח בדרום"

מומלצים -

מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, קיים היום (חמישי) הערכת מצב בזירת הרצח המזעזעת בפזורה באזור שגב שלום, בו נורו למוות שלושה אחים במהלך עסקת נשק לא חוקית. במהלכך הסקירה, ביקר המפכ"ל את היועמ"שית לאור הכלים שלא סופקו לטענתו למשטרה לסיכול אירועים דומים.

"שוב אנו עדים לאירוע בו עסקת אמל"ח שלא צלחה, הובילה לרצח מתועב של שלושה אחים", אמר לוי, "אין ספק שכלים טכנולוגיים היו עשויים לסכל את האירוע המחריד הזה ואף לסייע בפיענוח של אירועים רבים".

על פי החשד, שלושת האחים, סגר, המאם וסלימאן קאדי, בשנות ה-20 לחייהם, נורו למוות במהלך עסקת נשק לא חוקית שהתפוצצה. גורמי רפואה שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותם של השניים, ומותו של האח השלישי נקבע בבית החולים.

אמש פרסמנו כי במהלך דיון שהתקיים בנושא הפשיעה בחברה הערבית, המפכ"ל אמר ליועצת המשפטית לממשלה: "אני לא יכול לשים ביפרים ממולכדים למשפחת ג'רושי". בהמשך דבריו הוסיף כי "אנחנו מוגבלים חוקית ומוגבלים בדמיון הפורה שלנו. אני לא המוסד".