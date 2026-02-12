הצית שוטר - וניסה להימלט: תושב הקריות מואשם בניסיון רצח

כתב אישום הוגש הבוקר (חמישי) נגד תושב הקריות, שהצית שוטר שהגיע לסייע לו - ופצע אותו קשה לפני כחודש. מתיעוד האירוע ניתן לראות את כדור האש מקיף את השוטר, בזמן שהחשוד ושוטרים נוספים נמלטים מהמקום.

התקרית אירעה ב-22 בינואר בתחנת דלק בקריות - כששוטרים הגיעו לסייע לחשוד, בן 33, שאיים בהתאבדות כשהוא מחזיק מצית ובקבוק חומר דליק בידו. במהלך הטיפול באירוע, החשוד הצליח להצית שוטר ולפצוע אותו קשה. שני שוטרים נוספים שניסו לסייע לו נפגעו קל.

דוברות המשטרה

החשוד נמלט מהמקום ולאחר מרדף רגלי קצר נעצר. מעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט. עם סיום כלל פעולות החקירה, הצליחה המשטרה לגבש תשתית ראייתית מוצקה, אשר ביססה את החשדות והיום צפוי להיות מוגש כתב אישום נגדו באמצעות הפרקליטות, בצירוף בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

במסגרת חקירתו, נבדק אם כי טרם האירוע החמור התקשר החשוד מספר פעמים למשטרה, מתוך מצוקה, וביקש עזרה. לטענתו, בשלב מסוים הגיעו שני שוטרים סמוך לביתו, אך עזבו את המקום. החשוד אמר לחוקריו: "התקשרתי למשטרה כמה פעמים, פניתי לשכנים. שמעתי רעשים, הייתי מבולבל".