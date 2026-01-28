שתלו סמים: שני שוטרים חשודים שניסו להפליל חפים מפשע

שני שוטרים נחקרו אתמול (שלישי) באזהרה במח"ש בחשד לבידוי ראיות, שיבוש הליכי חקירה וקשירת קשר לביצוע פשע. בתום החקירה נעצר שוטר אחד, ואילו שוטר נוסף שוחרר בתנאים מגבילים, ובהם מעצר בית. השוטר שנעצר יובא הבוקר בפני בית משפט השלום בתל אביב לדיון בבקשה להארכת מעצרו. החקירה נמשכת.

מפרטי המקרה עולה כי השניים, יחד עם מקור משטרתי, חשודים ששתלו סמים אצל אנשים תמימים במטרה להפליל אותם. מדובר בשוטר וקצין זוטר מאחת התחנות במחוז תל אביב.

על-פי החשד, הם אפשרו למקור להפעיל תחנת סמים תמורת המידע המודיעיני שהעביר. בחקירתם טענו השוטרים שהדבר נעשה ברשות ובסמכות. קודם לכן, המקור המשטרתי נעצר עד החלטה אחרת לאחר שהוגש נגדו כתב אישום בגין עבירות סמים חמורות, אך שוחרר היום לבקשת הפרקליטות - בשל החקירה שנפתחה. נציין כי הוא עדיין עצור בחשד לשיתוף פעולה עם השוטרים החשודים.

עו"ד לירן זילברמן, המייצג את אחד החשודים, מסר: "מדובר בחקירה שמצויה בראשיתה. לעמדתנו השוטר אותו אנו מייצגים לא חרג מהמנדט החוקי שניתן לו. אנו מציעים לא לשפוך את דמו של שוטר רב זכויות בשלב כה מוקדם של ההליך".